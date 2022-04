La banda electro-pop We Are Domi representará a República Checa en Turín tras ganar el ESCZ 2022, la preselección checa para elegir a su representante en Eurovisión. "Lights Off" recibió la máxima puntuación del jurado europeo y el televoto internacional.

El grupo toma el relevo del cantante Benny Cristo, que en Róterdam 2021 no logró clasificarse a la final con su tema "Omaga". We Are Domi luchará, en la segunda semifinal del próximo 12 de mayo, por conseguir la cuarta final del país centroeuroepo.

El grupo ha conseguido un total de 21 puntos en la final nacional, cuatro más que la rapera Elis Mraz. La banda ha recibido la máxima puntuación por parte del jurado europeo formado por 12 rostros eurovisivos: Gjon’s Tears (Suiza 2021), Tix (Noruega 2021), Dadi Freyr (Islandia 2021), Manizha (Rusia 2021), The Black Mamba (Portugal 2021) Go_A (Ucrania 2021), Blind Channel (Finlandia 2021), Victor Crone (Estonia 2019), Maraaya (Eslovenia 2015), Paul Harrington y Charlie McGettigan (Irlanda 1994) y Jay Aston (Reino Unido 1981).

We Are Domi también ha recibido la máxima puntuación del televoto internacional, sin embargo, el público nacional, a través de las llamadas y SMS, ha dejado a la banda en el cuarto puesto. Finalmente, en el computo global el grupo ha quedado primero, por lo que representarán a República Checa en Eurovisión 2022.

Letra de "Lights Off"

I lost my soul, forgot my way

There's no mistakes that I've not made

Changes hurt and I'm alone

But people say, "My, how you've grown"

Try changing jobs, try changing lovers

Changing my furniture, change my bed covers

I've changed my heart, but there's not a chance

So turn the lights off

Where are you now when I miss you?

You're sailin' around in my peripheral

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now?

I'll ring the changes, make a plan

I'm small, but mighty as I can

I'll build a fortress, I'll be the wall

I'll be a queen, invincible

Try changing jobs, try changing lovers

Changing my furniture, change my bed covers

I've changed my heart, but there's no chance

So turn the lights off

Where are you now when I miss you?

You're sailin' around in my peripheral

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now?

Once again I'm left without control

I'm far away, but can you hear me call?

Where are you now?

Where are you now when I miss you?

You're sailin' around in my peripheral

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now?