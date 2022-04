Eurovisión 2022

Andrea representará a Macedonía del Norte tras ganar el Za Evrosong, la renovadísima final nacional de la emisora pública normacedonia. Su canción "Circles" recibió la máxima puntuación de los cinco jueces y la tercera mejor puntuación del televoto nacional.

La cantante coge el testigo de Vasil Garvanliev, seleccionado internamente por la MPT en 2021, para representar a Macedonia del Norte en Turín. Andrea luchará por conseguir el pase del país balcánico a la final, tras dos años sin pisarla, el próximo 12 de mayo en la segunda semifinal.

Andrea comenzó encabezando la tabla de votaciones gracias a los votos del jurado internacional compuesto por cinco jueces: Gordon Bonello (Malta), Tali Eshkoli (Israel), Natia Mshvenieradze (Georgia), Felix Bergsson (Islandia), y David Tserunyan (Armenia). Lara y Viktor fueron segunda y tercero respectivamente.

En la votación popular, los votos fueron favorables a Viktor Apostolovski. El cantante recibió 12.621 votos frente a los 4.300 que recibió Andrea por parte del público. Los resultados se tradujeron en 12 puntos para Viktor, 10 puntos para Kaly y 8 para Andrea.

Había empate. Con 20 puntos cada uno, el jurado tenía la última palabra. Los expertos fueron los encargados de resolver el empate en favor de Andrea, que se convirtió en la representante de Macedonia del Norte en Turín.

El país balcánico debutó en Oslo 1996, aunque no empezó con buen pie ya que su representante Kaliopi (con "Samo ti") no logró clasificarse para la final. De las 21 participaciones en el certamen europeo, el país solo ha conseguido actuar en la final en nueve ocasiones .

Letra de "Circles"

I just want a healthy conversation

Get it right and fix this situation

Everything is crumbling down beneath us

We run around, run around in circles

Tell me, is this our last temptation?

Can we even fix this situation?

Do I listen to my heart or mind, 'cause

We run around, run around in circles

Circles, circles

Oh, circles

You don't wanna test my limits

But something tells me you're not listenin'

Probably, you're going crazy

It's all you've been doing lately

You don't wanna test my limits

I gave you all, but you're not listenin'

Can you stop calling me baby

I've made up my mind already

We're running in circles

I just want a hеalthy conversation

Get it right and fix this situation

Everything is crumbling down bеneath us

We run around, run around in circles

We run around in circles

Ooh, yeah

You don't wanna test my limits

But something tells me you're not listenin'

Probably, you're going crazy

It's all you've been doing lately

You don't wanna test my limits

I gave you all, but you're not listenin'

Can you stop calling me baby

I've made up my mind already, yeah-eah

We're running

Oh...

You don't wanna test my limits

But something tells me you're not listenin'

Probably, you're going crazy

It's all you've been doing lately

You don't wanna test my limits

I gave you all, but you're not listenin'

Can you stop calling me baby

I've made up my mind already

We're running in circles