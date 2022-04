El grupo LPS (Last Pizza Slide) representará a Eslovenia en el Fesival de Eurovisión 2022 tras ganar la edición número 24 del EMA, la mítica preselección nacional para el certamen europeo. "Disko" recibio la máxima puntuación por parte del público (60 puntos) y la segunda mejor valoración por parte del jurado (43 puntos).

El grupo toma el relevo de Ana Soklič, ganadora del EMA 2020, que con su canción "Amen" no logró clasificar a Eslovenia a la final de Róterdam 2021. LPS lo intentara el próximo 10 de mayo en la primera semifinal.

12 canciones han competido en una final compuesta por ocho artistas consagrados y cuatro debutantes, entre ellos, los ganadores y representantes de Eslovenia en Turín: LPS. La banda recibió un total de 3.151 votos del público frente a los 2.132 de Batista Cadillac, la segunda clasificada.

El jurado, formado por artistas nacionales e internacionales, compositores, miembros de la radio y televisión pública eslovena y socios de OGAE Eslovenia, se decantó por el grupo Batista Cadillac. El tema "Disko" de LPS recibió la segunda máxima puntuación por parte del jurado. En el computo final la banda LPS recibió 13 puntios más que Batista Cadillac.

La banda LPS (Last Pizza Slide) durante su actuación en la final del EMA 2022 RTV SLO

Last Pizza Slice, conocida artísticamente como LPS, es una banda eslovena fundada en el año 2018 en el aula de música de la Escuela Celje-Center .El grupo está compuesto por el vocalista Filip Vidušin , el batería Gašper Hlupič, el guitarrista Mark Semeja, el bajista y saxofonista Zala Velenšek y el tecladista electrónico Žiga Žvižej.

Sobre LPS (Last Pizza Slide)

Desde que existen las semifinales (Estambul 2004), Eslovenia solo ha conseguido clasificarse para la final 6 veces de las 17 que ha participado . En la útlima década, sus mejores resultados han sido un 14º puesto obtenido por Maraaya en Viena 2015 con el tema "Here for you" y un 15º puesto obtenido por Zala Kralj & Gašper Šantl en Tel Aviv 2019 con "Sebi" .

Letra de "Disko"

Bila sva v disku

Ko je LPS igral

Fičo spet je nekaj piskal

Žvižej solo je zasral

Takrat se mi je že zazdelo

Da preveč ti gledaš stran

Ta pogled, poln nezvestobe

Že bil predobro mi je znan

Ker gledam te

Ko brez mene z drugim stran odhajaš

Hočem te

A ti drugemu srce oddajaš

Pleševa

Ampak to je le v mojih sanjah

Ne, ne bo te nazaj

Gledam te

Ko brez mene z drugim stran odhajaš

Hočem te

A ti drugemu srce oddajaš

Pleševa

Ampak to je le v mojih sanjah

Ne, ne bo te nazaj

S sten gledajo me slike

Spremljajo me vsak korak

Vrača mi spomine vsaka

Srce v solzah se namaka

Vsak utrip se kri pretaka počasneje

Še si tu

Pa čeprav te ni

Ta tvoj vonj

Vsako jutri spet me prebudi

A od zdaj

Bom v disko hodil sam

In gledal isti film

Ne da svojo vlogo igram

Gledam te

Ko brez mene z drugim stran odhajaš

Hočem te

A ti drugemu srce oddajaš

Pleševa

Ampak to je le v mojih sanjah

Ne, ne bo te, ne bo te več nazaj

Ne bo te več in gledam te

Ko brez mene z drugim stran odhajaš

Hočem te

A ti drugemu srce oddajaš

Pleševa

Ampak to je le v mojih sanjah

Ne, ne bo te nazaj