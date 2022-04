La televisión ucraniana (Suspilne) y el comité organizador del Vidbir, proceso de selección nacional de Ucrania para el festival de Eurovisión, han decidido que sea Kalush Orchestra quien represente al país el próximo mes de mayo en Turín. La canción "Stefania" fue segunda en la clasificación general, pero primera en la votación popular.

El grupo toma el testigo de Go_A, que con la canción "Shum" lograron un gran quinto puesto al recibir un total de 364 puntos. Kalush Orchestra intentará repetir el éxito de Kateryna Pavlenko el próximo 10 de mayo en la primera semifinal.

La ucraniana Alina Pash, ganadora del Vidbir 2022, se retiró tan solo cuatro días después de ser elegida. Lo hizo tras ser acusada de haber viajado a Crimea en el año 2015, en pleno conflicto entre Ucrania y Rusia. "No quiero formar parte de esta sucia historia, soy ciudadana de Ucrania y sigo las leyes de mi país, y trato de llevar nuestras tradiciones y valores al resto del mundo. Soy una artista, no una política", dijo Alina Pash en un comunicado a través de su cuenta de Instagram.

Tras su retirada, la televisión ucraniana ofreció a Kalush Orchestra representar a Ucrania en Eurovisión 2022. Finalmente, el grupo ha aceptado la invitación, por lo que competirán el próximo 10 de mayo en la Primera Semifinal del festival.

La banda ha expresado su agradecimiento tras confirmarse la noticia: "Estamos agradecidos con todos los que nos apoyaron en la final y nos dieron el primer lugar en la votación por SMS. Prometemos a todos los ucranianos que estaremos a la altura de su elección. En tiempos difíciles para nuestro país, daremos a conocer nuestra presencia en el mundo entero. Entonces, estamos listos para representar a Ucrania en toda Europa”.

El pasado 12 de febrero, la banda fue tercera para el jurado pero primera en el televoto nacional. Sin embargo, en el computo final, Kalush Orchestra se quedó a tan solo 1 punto de representar a Ucrania en Eurovisión.

Ucrania en Eurovisión

Ucrania debutó en el festival de Eurovisión de Riga 2003. Oleksandr Ponomaryov entonó entonces "Hasta la vista", una animada despedida en inglés y español que brindó al país el 14º lugar. Ruslana llegó con fuerza el año siguiente con "Wild dances" donde la joven se alzó con la primera victoria ucraniana.

En 2007, Verka Serduchka revolucionó Helsinki con "Dancing lasha tumbai". Aunque no ganó por poco, se convirtió en todo un icono eurovisivo. Pero la de Verka Serduchka no ha sido la única plata de Ucrania: "Shady lady" (interpretada por Ani Lorak) repitió ese puesto por segundo año consecutivo. En 2013, Zlata Ognevich presentó la balada "Gravity", con la que obtuvo el tercer lugar.

Rodeada de polémica, Jamala triunfó en Estocolmo 2016 con "1944", una canción que recordaba un oscuro episodio de la historia del país. Jamala se impuso a la australiana Dami Im ("Sound of silence") y al ruso Sergey Lazarev ("You are the only one").

El año pasado fueron quintos gracias a Go_A. La banda electrofolk recibió un total de 364 puntos en Róterdam 2021 (97 por parte del jurado y 267 del televoto). "Shum" fue la segunda canción más votada por parte de los espectadores.