Eurovisión 2022

El polaco Krystian Ochman ha cumplido con los pronósticos al ganar la primera edición de la nueva preselección polaca para el festival de Eurovisión: Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję (¡Aquí late el corazón de Europa! Elegimos el hit para Eurovisión). El gran favorito de la noche ha arrasado en el televoto polaco al recibir el 51% de los votos con su tema "River"

El artista recoge el testigo de Rafał Brzozowski, que con "The Ride" no logró clasificar a Polonia en la final de Róterdam 2021. Ochman participará en la segunda semifinal del próximo 12 de mayo, allí luchará por llevar a su país a la final tras cinco años de ausencia.

10 participantes han competido en la renovadísima preselección polaca para representar a su nación en Turín. La final se ha dividido en dos partes: una primera ronda donde el jurado y los telespectadores han decidido a las tres mejores actuaciones de la noche. Y una segunda ronda donde se ha elegido a la canción vencedora.

Daria, Unmute y Krystian Ochman han llegado a la ronda final donde finalmente este último ha sido el ganador al recibir un 51% de los votos frente al 39% de Daria y al 10% de Unmute. En la final también ha participado Lidia Kopania, representante de Polonia en Moscú 2009 donde no llegó a superar la semifinal.

La gran final ha contado con unas actuaciones musicales muy especiales, entre ellas, la de Kasia Mos (Polonia 1995, 2004 y 2017), Sara James (Eurovisión Junior 2021) y la ganadora del festival de Eurovisión Junior 2020, Viki Gabor.

La última representante polaca en pasar a la final fue Kasia Moś ("Flashlight") en 2017. "Light me up" en Lisboa 2018 (Gromee y Lukas Mejier), "Fire of love" en Tel Aviv 2019 (Tulia) y "The Ride" en Róterdam 2021 (RAFAL) no convencieron lo suficiente al público de Eurovisión. Queda en manos de Ochman recuperar el éxito de su país.

Polonia debutó en el festival de Eurovisión de 1994 . Edyta Górniak logró la plata en su debut con "To nie ja" , una posición que, hasta la fecha, el país no ha logrado superar. En sus 23 participaciones, solo ha conseguido quedar entre los diez primeros en dos ocasiones más. Ich Troje ("Follow my heart") alcanzó el séptimo puesto en Atenas 2006 , mientras que Michał Szpak ("Color of your life") protagonizó uno de los momentos más sorprendentes en Estocolmo 2016 cuando el televoto le llevó a la octava posición, después de recibir solo 7 puntos por parte del jurado.

Letra de "River"

Gonna take my body down

Right down, down, down to the river

Gonna take my body down

Let the water carry me away

Just float away

Oh, oh, oh, oh, oh

Bury all of my things

Bury me in my skin

All that I've done

Oh Lord, I'm done

Who'd wanna be king

Pulling too many strings?

All that I've done

Oh Lord, I'm done

Carry me away

I float away

(Oh)

In the river

Gonna lay my head right down

Right now, now, now and forever

Gonna lay my head right down

Let the water carry me away

Just float away

Bury all of my things

Bury me in my skin

All that I've done

Oh Lord, I'm done

Who'd wanna be a king

Pulling too many strings?

All that I've done

Oh Lord, I'm done

Carry me away

I float away

(Oh)

In the river, oh, oh

In the river, oh, oh

In the river, oh, yeah

Bury all of my things

Bury me in my skin

All that I've done

Oh Lord, I'm done

Who'd wanna be king

Pulling too many strings?

All that I've done

Oh Lord, I'm done

(Oh)

Gonna take my body down

Right down, down, down to the river