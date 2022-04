Chipre tiene una nueva diva. Andromache representará a la isla mediterránea en Eurovisión 2022 con el tema "Ela". La cantante ha sido elegida intermanete por la telvisión pública chipriota para representar a la isla en Turín 2022. La CyBC apuesta este año por una combinación entre el ingés y el griego para alzarse con la primera victoria del país en el certamen europeo.

La artista toma el testigo de Elena Tsagrinou, que en Róterdam 2021 onbtuvo la 16ª posición con el canción "El Diablo". Andromache compite en la segunda semifinal de Eurovisión 2022 el próximo 12 de mayo.

La joven griega interpretará "Ela", una canción al más puro estilo étnico y tradicional. El tema está compuesto por un equipo de compositores de renombre liderado por Alex Papaconstantinou, compositor de "Fuego" de Eleni Foureira (Chipre 2018) y "Always" de Aysel y Arash (Azerbiayán 2009).

El equipo musical lo completa el cantante Arash, Eyelar Mirzazadeh, Fatjon Miftaraj, Filloreta Raci Fifi, Geraldo Sandell, Giorgos Papadopoulos, Robert Uhlmann, Viktor Svensson y Yll Limani.

La puesta en escena de la candiatura chipriota estará liderada por Dan Shipton y Marvin Dietmann, escenógrafo de Blas Cantó en Róterdam 2021.

Letra de "Ela"

Melodies

Ringing through my head

When you lay eyes on me

The rush is from above

It feels so heavenly

Come and charge me up like electricity

My remedy

All in my, in my head,

All in my, in my lucid dreams

Take my pain away

Ela Ela, Ela Ela

Στην αγκαλιά μου, ζήσε άλλη μια μέρα

Στην αγκαλιά μου, πάμε μαζί πιο πέρα

Στα όνειρα μου, βάλε φτερά και πέτα

You could be my only one

Na na ni Aman

Aa aa Ela Ela Ela

Aa aa Ela Ela Ela

Chemistry

Moving to the beat in perfect harmony

I’ll show you what it’s like beyond your fantasy

My remedy

All in my, in my head,

All in my, in my lucid dreams

Take my pain away

Ela Ela, Ela Ela

Στην αγκαλιά μου, ζήσε άλλη μια μέρα

Στην αγκαλιά μου, πάμε μαζί πιο πέρα

Στα όνειρα μου, βάλε φτερά και πέτα

You could be my only one

Na na ni Aman

Aa aa Ela Ela Ela

Aa aa Ela Ela Ela