Reddi representará a Dinamarca en la 66.ª edición del Festival de Eurovisión con la canción "The show". La banda de música se ha impuesto sobre los otros ocho participantes que competían en el Melodi Grand Prix 2022, el festival de la emisora pública danesa, DR, donde se selecciona al representante del país para ir a Eurovisión. Se colocaron como uno de los tres superfinalistas junto a Conf3ssions y Josie Elinor & Jack Warren, que interpretaron "Hallelujah" y "Let me go", respectivamente.

La girl band, que se se formó a raíz del Melodi Grand Prix, cumple con su objetivo y actuará en la primera semifinal de Eurovisión 2022, que se celebra el 10 de mayo en Turín, después de imponerse con el 37% de los votos finales, en comparación con el 32% de Conf3ssions y el 31% de Josie Elinor & Jack Warren.

De esta forma, Reddi toma el relevo de Fyr & Flamme y su canción "Øve os på hinanden", con la que no consiguieron pasar de la segunda semifinal. Su canción, "The show", está escrita por Ihan Haydar y la vocalista Savery, junto a Julia Fabrin, que fue una de las compositoras del tema ganador de Eurovisión 2013, "Only Teardrops". También han participado en la composición de la letra Chief1 y la compositora Remee.​

Según Reddi, "The show" es una canción que "te anima a escucharte a ti mismo y perseguir tus sueños, sin importar lo que digan y piensen los demás". ¿Su objetivo? Inspirar a toda Europa a que nunca se detenga sin importar lo que queramos en la vida.

Letra de "The show"

All the things you said when I was just a kid

Telling me that I, I needed to fit in

Year after year, I never understood

How you could've dropped me when I needed you the most



If this is what I want

That's how it's gonna be

I am not afraid of what's in front of me



You can try me

You can't stop me

And I will never let it go

I will keep up with the show

I'm not sorry

This is all me

And I will never let it go

I will keep up with the show



So you, you, you

You can try me



All the things that I, I wanted to forget

The worst thing you said kept playing in my head

You never followed and now you're blocked

And now and forever, I'll show you what I've become



If this is what I want

That's how it's gonna be

I am not afraid of what's in front of me



You can try me

You can't stop me

And I will never let it go

I will keep up with the show

I'm not sorry

This is all me

And I will never let it go

I will keep up with the show



You can try me

You can't stop me

And I will never let it go

I will keep up with the show

I'm not sorry

This is all me

And I will never let it go

I will keep up with the show