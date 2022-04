La espera ha terminado. Montenegro vuelve al Festival de Eurovisión con Vladana, que interpretará en Turín "Breathe". La canción marca el regreso del país al certamen desde que D Mol presentara "Heaven" en Tel Aviv 2019, donde no logró llegar a la final. Darko Dimitrov acompaña a Vladana en este reto. El compositor ha participado en candidaturas eurovisivas para distintos países. Entre ellas destaca "Proud" (Macedonia del Norte), con la que Tamara Todevska obtuvo el séptimo puesto en 2019, con el mayor número de puntos del jurado. En 2021 estuvo detrás de la muy bailable "Loco Loco", de Hurricane (Serbia).

La canción con la que Montenegro acudirá este año a Eurovisión tiene un significado muy especial, que Vladana ha explicado en Instagram: "'Breathe' está dedicada originalmente a la persona más importante de mi vida, quien perdió la batalla contra la Covid-19… Una mujer que me hizo quien soy hoy y que me dio todos los talentos que poseo".

"Es un homenaje a todas las víctimas de todo el mundo y a sus familias, que han pasado un infierno cuando sus seres queridos luchaban por respirar, e incluso hoy todavía hay muchos… ¡Os escucho, os siento y os apoyo con esta canción! Podrían haber vivido más tiempo y ahora son números, estadísticas. No deberíamos olvidarlos… Mamá, tengo el corazón roto por que no pudieras respirar, pero espero que me escuches y 'nuestras almas se puedan encontrar otra vez", ha escrito la artista.

Letra de "Breathe"

Breath

Ha-ahh



The pain will go away they say

And the clouds fall

You'll keep the things to feel their smell

Just to make you warm



No, nothing feels the same

The fear won't leave you anyway



The battle for the life

Is bigger than you know

To act so selfishly is unforgivable

The air is what they need

Air is what they breathe

They'll die without it

It's unforgivable



(Breathe, breathe)

(Fight for your life)

(Breathe, breathe)



Go to sleep and dream that we

We will be reborn

Our souls will find themselves again

In the sweat of the storm



No, nothing feels the same

The fear won't leave you anyway



The battle for the life

Is bigger than you know

To act so selfishly is unforgivable

The air is what they need

The air is what they breathe

They'll die without it

It's unforgivable



Oh-oh-oh-oh-oh...

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh...



The air is what they need

The air is what they breathe

They'll die without it

It's unforgivable



(Unforgivable, forgivable) Oh-oh-oh...

Nothing would feel the same...

(Unforgivable), forgivable

We can't lose them

Have to save them

It's unforgivable



(Breathe, breathe)

Fight for your life

You better breathe



Ah



The air is what they need

The air is what they breathe

They'll die without it

It's unforgivable



Breathe