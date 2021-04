Eurovisión 2021

El trío femenino Hurricane vuelven dispuestas a arrasar en el Festival de Eurovsión 2021 con el tema "Loco, loco". La girlband debía haber representado a Serbia en la edición cancelada de 2020 con "Hasta la vista" y la emisora RTS ha decidido revalidar la candidatura. Las serbias actuarán en la novena posición de la segunda semifinal, que se celebra el 20 de mayo en Róterdam.

El grupo, formado en 2017, está compuesto por Ivana Nikolić, Sanja Vucic y Ksenija Knezevic. Estas dos últimas ya han participado en Eurovisión anteriormente: Sanja representó a Serbia en 2016 con el tema "Goodbye (Shelter)"; y Ksenija actuó como corista en 2015 para Montenegro. Su padre, Knez, era el cantante de "Adio".

​"Loco, loco" está compuesta por Nemanja Antonić y Darko Dimitrov y escrita -en serbio con palabras en castellano- por Sanja Vučić, es un tema pop festivalero muy en la línea de la anterior propuesta del trío, "Hasta la vista". Las chicas viajan a Róterdam como un 'huracán' para enloquecer y seducir a toda Europa.

Las tres intérpretes, explosivas y sensuales, reivindican con su canción el poder femenino en una relación. Y el videoclip, inspirado en la música de los 80, transmite el mensaje del tema: "todos estamos un poco 'locos' a veces".

Letra de "Loco, loco"

Nemoj da se ljutiš, hrabrost skupi

Jedna cura kao ja ne traži obećanja

Ne skidaš taj pogled ti sa mene

Lako ušla sam ja u tvoje vene

Osmeh tvoj mi kaže

Da me želiš koga lažeš

Slatka kao čoko moko

Hajde budi loco

Ram ba-ba-bam

A ja slatka sam i fina

A ti si sam sam sam

I ja znam znam znam

Da biće lom lom lom

Zato hajde budi loco loco

Baby, baby, baby, čemu drama

Jedna cura kao ja ne traži obećanja

Baby, baby, baby, igram sama

To što nisi sa mnom to je tvoja mana

Osmeh tvoj mi kaže

Da me želiš koga lažeš

Slatka kao čoko moko

Hajde budi loco

1,2... Girls, Come on!

Loco loco

Loco loco

Loco loco

Ne skidaš pogled sa mene

Lako sam ti ušla u vene

Hajde budi loco loco

A ja slatka sam i fina

A ti si sam sam sam

I ja znam znam znam

Da biće lom lom lom

Zato hajde budi loco loco

A ja slatka sam i fina

A ti si sam sam sam

I ja znam znam znam

Da biće lom lom lom

Zato hajde budi loco loco