El DJ de fama internacional Afrojack se suma al cartel de artistas que actuarán en el intervalo de la final de Eurovisión 2021. El artista ofrecerá un potente número en el que también participarán los cantantes Glennis Grace y Wulf, junto con una orquesta clásica compuesta por jóvenes talentos.

El acto, titulado Music binds us (La música nos une), constará de dos partes en las que se combinará la música clásica y dance. Primero, la música clásica creada por Wulf, Afrojack y la orquesta será la banda sonora de una producción dirigida por el holandés Tim Oliehoek. La ciudad de Róterdam -y concretamente su monumento más famoso, el puente Erasmo- será la protagonista del vídeo. La sección final estará centrada en el escenario del Rotterdam Ahoy, en el que Afrojack y Glennis Grace llevarán el acto a un clímax musical.

Gerben Bakker, director de la 65ª edición de Eurovisión, ha apuntado: "La música conecta, especialmente en estos tiempos. Nuestros DJs solían volar por todo el mundo para conectarse con su audiencia, que ahora es diferente, lamentablemente. Con este acto nos gustaría enviar energía desde Róterdam a Europa y literalmente reconectarnos. No sólo con los espectadores, sino también con dos estilos musicales únicos: la famosa música dance tan típica de Países Bajos y el sonido de la orquesta clásica".

Grandes artistas en la final de Eurovisión

Afrojack es un DJ, productor neerlandés que ha colaborado con grandes representante de la música actual, como Beyoncé, Sia, Leona Lewis, David Guetta o Pitbull, entre una larga lista.

Glennis Grace fue la representante de los Países Bajos en Eurovisión 2005 con la canción "My impossible dream", aunque no consiguió llegar a la final de Kiev. Mientras que Wulf, nombre artístico de Lieuwe Albertsma, consiguió la popularidad al participar en la edición neerlandesa de La Voz.

Ellos protagonizarán el acto Music bind us, que se emitirá durante el intermedio de la gran final. Otro de los números de la gala del 22 de mayo será con Rock on the Roof, en el que se reunirán seis míticos ganadores de Eurovisión. Lenny Kuhr ("De Troubadour", 1969), Teach-In con Getty Kaspers ("Ding-a-dong", 1975), Sandra Kim ("J'aime La Vie", 1986), Helena Paparizou ("My Number One", 2005), Lordi ("Hard Rock Hallelujah", 2006) y Måns Zelmerlöw ("Heroes", 2015) interpretarán las canciones que le dieron la victoria.

Los cantantes actuarán desde tres escenarios únicos y simbólicos: las azoteas del club Maassilo, el Hotel New York y el museo Boijmans Van Beuningen Depot. Desde las alturas de Róterdam, nuestras estrellas eurovisivas llevarán la música a todo el mundo.

Por otro lado, el DJ Pieter Gabriel, de 16 años, será el encargado de poner música a la apertura del espectáculo. El joven reximer creará la pieza musical para presentar a los 26 finalistas durante el desfile de banderas. Según adelantó la web oficial del certamen, la pista mezclará una canción tradicional de los Países Bajos con música electrónica. El produdctor está colaborando con Eric van Tijn (director musical de este año) para crear un número visual y acústicamente espectacular.