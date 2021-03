Róterdam será el epicentro de la música el próximo mes de mayo. La ciudad neerlandesa será el punto de encuentro entre los mejores artistas de 40 países y, además, reunirá a seis míticos ganadores del Festival de Eurovisión.

Lenny Kuhr ("De Troubadour", 1969), Teach-In con Getty Kaspers ("Ding-a-dong", 1975), Sandra Kim ("J'aime La Vie", 1986), Helena Paparizou ("My Number One", 2005), Lordi ("Hard Rock Hallelujah", 2006) y Måns Zelmerlöw ("Heroes", 2015) interpretarán las canciones que le dieron la victoria en la final de la 65ª edición del certamen.

Los cantantes actuarán desde tres escenarios únicos y simbólicos: las azoteas del club Maassilo, el Hotel New York y el museo Boijmans Van Beuningen Depot. Desde las alturas de Róterdam, nuestras estrellas eurovisivas llevarán la música a todo el mundo. El número, que podremos disfrutar durante el intermedio de la gala del 22 de mayo, se llama Rock on the Roof.

“Queremos sorprender a Europa de forma creativa y visual desde las alturas“

El director del certamen, Gerben Bakker, ha explicado: "Eurovisión regresa después de un año de ausencia y esto es razón suficiente para deleitar a millones de espectadores con actuaciones únicas desde tres ubicaciones en el centro de la ciudad. Queremos sorprender a Europa de forma creativa y visual desde las alturas. Además, no podría haber una ciudad mejor que Róterdam para este acto".

Uno de los mayores atractivos para los holandeses será ver de nuevo a Getty Kaspers y la banda Teach-In interpretando el himno "Ding-a-dong". Así como a su otra compatriota, Lenny Kuhr que compartió la victoria con Frida Boccara (Francia), Lulu (Reino Unido) y Salomé (España) en el festival celebrado en el Teatro Real de Madrid.