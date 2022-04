Eurovisión 2022

Países Bajos vuelve a llevar el neerlandés al Festival de Eurovisión. S10 será la encargada de cantar "De Diepte" en Turín 2022, el primer tema del país en este idioma desde 2010, cuando Sieneke interpretó "Ik Ben Verliefd (Sha-la-lie)". Aunque la televisión AVROTOS anunció en diciembre que S10 sería su representante en la 66ª edición del certamen, han esperado hasta marzo para presentar "De Diepte". La artista define la canción como "un tributo a la tristeza y a los recuerdos que llevas contigo".

"Todo el mundo experimenta momentos difíciles en sus vidas. Es algo que todos tenemos en común y espero que os sintáis menos solos cuando escuchéis la canción", ha declarado. S10 actuará en la primera semifinal del Festival de Eurovisión, que tendrá lugar el 10 de mayo. Toma el testigo de Jeangu Macrooy, el representante de Países Bajos en Eurovisión 2021 y en la edición cancelada en 2020.

Uno de sus últimos éxitos es "Adem Je In" . La actuación en directo de la canción, en colaboración con Frenna y Kevin, tiene casi millón y medio de visualizaciones en YouTube. Ahora se propone conquistar Turín con "De Diepte". ¿Lo logrará? " La música lo es todo para mí . Espero que mi música pueda traer algo a las vidas de otras personas, simplemente porque ha hecho mucho por mí", afirmaba tras anunciarse su participación en Eurovisión. "Delante de una audiencia tan grande, poder hacer algo que es tal honor y al mismo tiempo representar a Países Bajos… Creo que es absolutamente maravilloso", decía.

Eurovisión 2021 - Países Bajos: Jeangu Macrooy canta "Birth of a new age"

Eurovisión 2021 - Países Bajos: Jeangu Macrooy canta "Birth of a new age"

Letra de "De Diepte"

Ken je het gevoel dat

Dat je droom niet uitkomt?

Ben je wel eens bang dat het altijd zo blijft?

Want het regent alle dagen

En ik zie geen hand voor ogen

Jij en ik toch samen?

Dat zou altijd zo zijn

Ta-da-da, da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-da-da

Ta-da-da, da-da-da, da-da-da

Ooh-ooh, aah-aah

Hier in de diepte hoor ik steeds maar weer je naam

Ooh-ooh, aah-aah

Oh, mijn lief, wat moet ik nou?

Ik zit diep en ik wil jou niet laten gaan

Ik schuil onder de tafel

En ik hoop dat jij me vindt

Ik wacht al heel de avond

Oh, ik lijk wel een kind

Ik bijt weer op m'n tanden

En ik weet dat jij dat ook doet

Maar God, wat moet ik anders?

Wanneer is het genoeg?