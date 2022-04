El cantante Sheldon Riley ha cumplido con los pronósticos al ganar la tercera edición del 'Australia Decides', preselección de Australia para el festival de Eurovisión. La canción "Not The Same" se ha impuesto a "Dreamer" de Voyager al conseguir en el cómputo final 100 puntos, tres más que el segundo clasificado.

El artista toma el testigo de Montaigne, ganadora de la segunda edición del formato. En Róterdam 2021, su tema "Technicolour" no convenció a los espectadores, y Australia se quedó fuera de la final por primera vez desde su debut en 2015. Sheldon Riley intentará luchar por su regreso en la segunda semifinal de Eurovisión 2022 el próximo 12 de mayo.

Once canciones han competido por representar a la isla en el festival en la tercera edición de la preselección australiana celebrada por la SBS. Entre los concursantes ha participado el representante de Australia en Kiev 2017, Isaiah, quien se ha clasificado en el penúltimo lugar con el tema "When I’m With You".

Finalmente, Sheldon Riley será el séptimo representante de Australia en el festival de Eurovisión tras ganar la competición celebrada desde el Centro de Convenciones y Exposiciones de Gold Coast,. El cantante se ha impuesto a "Little Fires" de Jaguar Jonze, favorita del jurado nacional, y a "Dreamer" de Voyager, favorito del televoto, en una final muy reñida.

Letra de "Not the Same"

I was told at 6 years old

They'd avoid me if my heart was cold

Found it hard to talk and speak my mind

They never liked the things that I would like

Cause you're told to play but you're not the same

As the other kids playing the same games

Try to jump on in but they push away

So far away

I'm not the same no

I'm not the same no

Years went by I tried and tried

My father asked me if today I smiled

I said yes I did but that's a lie

Oh I always tell those lies

Then you run and hide, hide the break inside

Till you realise that the light shines bright

Through those oh who've broke inside

I'm not the same no

I'm not the same no

I'm not the same no

I'm not the same no

Cause you never want to be the kind of person

Who can't work it for those ones who can not word it

Cause you've been the kind of person who felt this pain

Oh yeah I felt this pain

So you go and leave the pain and find another way

To make yourself another game, maybe one for all to play

Because it's not just me who's not the same, we're not the same

We're not the same no

We're not the same no

We're not the same no

We're not the same no