Konstrakta representará a Serbia en la edición número 66 del Festival de Eurovisión con la canción "In corpore sano", un tema que habla de la importancia de la salud. La artista ha ganado la preselección serbia para representar a su país Eurovisión, el Pesma za Evroviziju, en una gala conducida por Dragana Kosjerina, Jovan Radomir, Kristina Radenković y Stefan Popović y retransmitida por la emisora RTS. De esta forma, Konstrakta toma el relevo del trío Hurricane.

La artista recibió 12 puntos del televoto y otros 12 del jurado, consiguiendo un total de 24 puntos y adelantando a Zorja, una de las grandes favoritas de la noche. Solo una de las 18 canciones candidatas podía obtener el pase para la segunda semifinal de Eurovisión 2022, que se celebra el 12 de mayo en Turín. Y Konstrakta lo ha conseguido gracias a una actuación muy peculiar y reivindicativa.

En 2021 Serbia quedó en la posición 15 del total de 26 participantes en la gran final de Eurovisión. El trío Hurricane creó un verdadero huracán con su coreografía de "Loco, loco". En esta ocasión, Konstrakta lleva un trasfondo reivindicativo sobre la salud de los artistas al escenario de Turín en Eurovisión 2022.

En la primera estrofa interpela a la actriz y esposa del príncipe Harry: "¿Cuál es el secreto de la salud Megan Markle?", pregunta. Y es que los cantantes y músicos serbios no cuentan con seguridad social y uno de sus compañeros de grupo falleció recientemente a causa de la leucemia. La canción ha sido compuesta por la propia Konstrakta junto a uno de sus compañeros del grupo Zemlja gruva!, Milovan Bošković.

Letra de "In corpore sano"

Onas eroproc ni somrefne snem

Koja li je tajna zdrave kose Megan Markl?

Koja li je tajna?

Koja li je tajna zdrave kose Megan Markl?

Koja li je tajna? (Koja li je tajna?)

Mislim da

U pitanju je duboka hidratacija

Kažu da

Na koži i kosi se jasno vidi sve

Recimo, tamni kolutovi oko očiju

Ukazuju na probleme s jetrom

Fleke oko usana, možda uvećana slezina?

Uvećana slezina nije dobra, nije lepa

A umetnica mora biti zdrava

Biti zdrava, biti zdrava

Biti zdrava, biti-biti-biti-biti zdrava

Biti zdrava, biti zdrava

Biti zdrava moram, moram, moram

Velika je sreća što postoji

Autonomni nervni sistem

Ne moram kontrolisati otkucaje srca

Srce kuca, srce samo kuca

Letnjeg dana, jarke boje

Suknje moje na mom telu, suknje moje, pas i ja

Šetamo nas dvoje, brojimo korake

Suknja ide oko noge moje, mi šetamo i to je sve

I ne mora bolje, srce samo kuca

Dajem poverenje, neka samo kuca

Dajem poverenje, neka kuca, neka dišem

Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja

(Bože zdravlja) Nemam knjižicu

Pa kako da me prate (U ime zdravlja)

Da o meni brinu (U ime zdravlja)

Umetnica je nevidljiva (U ime zdravlja)

Ne vidiš me, to je magija (U ime zdravlja)

Umetnica može biti zdrava

Biti zdrava, biti zdrava

Biti zdrava, biti-biti-biti-biti zdrava

Biti zdrava, biti zdrava

Biti zdrava, može, može, može

In corpore sano, in corpore sano

In corpore sano, in corpore sano

In corpore sano, in corpore sano

Corpus je sanum i šta ćemo sad?

Mens infirma in corpore sano

Animus tristis in corpore sano

Mens desperata in corpore sano

Mens conterrita in corpore sano

I šta ćemo sad?