Solo faltan unos días para la gran final de Eurovisión y esta misma tarde, jueves 20 de mayo, se celebrará la segunda semifinal, donde varios países participantes se jugarán su pase. Y en esta edición de Eurovisión 2021 nos hemos encontrado con varias canciones que han optado por usar palabras en español para sus temas eurovisivos, ya que nuestro idioma está de moda en la industria musical. Desde que el reggaeton despegó y se coló en las radios de todo el mundo, cada vez es más habitual ver a artistas que se han pasado a cantar en castellano, como Selena Gómez en su último álbum. Estas son las cuatro canciones que cantan en español en Eurovisión 2021.

"El Diablo", de Elena Tsagrinou (Chipre)

Junto a Malta, Azerbaiyán y Rusia, Chipre dominó como una gran diva durante la primera semifinal de Eurovisión 2021. Elena Tsagrinou es la representante de la pequeña isla europea, que presenta este año el tema "El Diablo", donde la cantante no solo ha elegido el castellano para el título de la canción, sino también para explotar la sensualidad y la feminidad en una puesta en escena muy visual, creada por Marvin Dietmann.

Su canción un tema pop comercial compuesto por autores de grandes éxitos eurovisivos, como Stengaard - uno de los responsables del éxito de "Only Teardrops" de Emmelie de Forest (2013) y "You let me walk alone", de Michael Schulte (2018). Sin embargo no ha estado exentA de polémica, ya que muchos destacan su parecido con "Bad romance", de Lady Gaga, y "Anywhere", de Rita Ora; así como con el videoclip de "Love Me Land", de Zara Larsson.

03.01 min Eurovisión 2021 - Chipre: Elena Tsagrinou canta "El Diablo" en la primera semifinal

Tampoco se ha salvado de la polémica religiosa, ya que según informa EFE, se han producido manifestaciones frente a la sede de la televisión pública CyBC por parte de la iglesia ortodoxa de Chipre, que acusó a los compositores de la canción de "glorificar a Satán", siendo esto "un escándalo para los cristianos y un himno a Satán y a la fuerzas oscuras que proclama la sumisión del hombre a la oscuridad y la humillación".

Antes de caer en el estribillo, Tsagrinou dice: "Mama-mamacita, tell me what to do. Lo-la-lo-la-loca, I'm breaking the rules", mezclando de esta manera español e inglés. Luego, por supuesto, menciona al Diablo, a quien asegura haberle dado su corazón.