Después de escuchar muchos rumores, Eurovisión al fin lo ha confirmado: Flo Rida participará en la puesta en escena de "Adrenalina", la propuesta que Senhit (San Marino) ha traído a la 65 edición del Festival de la canción. Así explicaba la intérprete cómo surgió la colaboración con el rapero: "En realidad, cuando le dije que se uniera a mí en el escenario de Róterdam, la decisión se acogió con alegría. No fue fácil predecir las restricciones de viaje, pero ahí vamos... ¡Estoy muy feliz de tenerlo conmigo para sacar adelante el tema, no solo en Europa, sino en todo el mundo! ¡Estamos listos!".

03.30 min Eurovisión 2021 - Senhit, de San Marino: "Adrenalina" (Videoclip Oficial)

Ante el revuelo suscitado, Flo Rida también quiso dedicar unas palabras a la artista que representará a San Marino durante la segunda semifinal del certamen el próximo jueves 20 de mayo: "Estoy muy emocionado de veros aquí. Estaré sobre el escenario con la superestrella y talentosa Senhit para interpretar nuestro "Adrenalina". Es una gran sensación la de estar de vuelta en Europa después de tanto tiempo. Estoy muy agradecido de poder actuar una vez más sobre el escenario más grande del mundo", comentaba respecto a su participación en el certamen.

Al igual que en Portugal en 2017, la delegación del país buscó un permiso especial de los organizadores de Eurovisión -mucho antes de los ensayos- para asegurarse de que pudieran aprovechar la oportunidad de incluir al rapero como parte de la actuación en caso de que se presentara. Así lo explicó un portavoz de la UER: "Tras una solicitud de la emisora ​​de San Marino, la UER, las emisoras anfitrionas y el Grupo de referencia acordaron otorgar el permiso pertinente para que la delegación utilice a un artista suplente durante el primer y segundo ensayo de su canción con la condición de que Flo Rida llegara a Rotterdam a tiempo para actuar en los ensayos generales y en los shows en directo".

Flo Rida ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, y su sencillo debut "Low" fue un éxito mundial que batió todos los récords de ventas digitales allá por 2006. En una entrevista con Music Connection, el rapero mostró su pasión por mezclar géneros musicales y actuar para multitudes gigantes, lo que lo convierte en el participante perfecto para un festival como Eurovisión: "Crecí con la música de los 80, me encantó ver el video "Walk This Way" con Run-DMC y Aerosmith. Demostraron cómo puedes pasar a diferentes géneros y crear música de moda para inspirar a la gente. Cada vez que creo un álbum, como Wild Ones, siempre trato de fusionar el hiphop con diferentes géneros, porque me encanta ver las reacciones de la gente cuando las interpreto frente a miles de personas", concluía.