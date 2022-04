WRS representará a Rumanía en la 66.ª edición del Festival de Eurovisión con la canción "Llámame", tras haber ganado la preselección rumana donde se elige al representante para ir a Eurovisión, la Selectia Nationala de la emisora TVR. De esta forma, el nuevo representante de Rumanía en Eurovisión coge el testigo de Roxen, quien en 2021 defendió su "Amnesia" con una apuesta en escena intimista que representaba esa pérdida de memoria, pero que no consiguió clasificarse para la gran final.

Después de un mes de votaciones online y varias eliminatorias televisadas, 10 candidatos llegaron se jugaron su pase a Eurovisión 2022 y WRS consiguió imponerse con la máxima puntuación, 59,23 puntos, de los cuales 48 fueron del jurado y 11,23 del televoto, siendo sobrepasado en este último únicamente por Dora Gaitanovici, que obtuvo 44 puntos (32 del jurado y 12 del televoto). WRS actuará en la segunda semifinal el 12 de mayo en Turín.

La gala de Selectia Nationala, conducida por Aurelian Temișan, Bogdan Stănescu y Eda Marcus desde Bucarest, contó con varios invitados de Eurovisión, como la albanesa Ronela Hajati, los búlgaros Intelligent Music Project, los checos We Are Domi, el estonio Stefan, los moldavos Zdob și Zdub & Frații Advahov, la montenegrina Vladana y la normacedonia Andrea. Además, Jamala volvió a luchar por Ucrania con su voz después de haber aparecido en la preselección alemana el día anterior.

Letra de "Llámame"

Knew that I was different than the others

They never liked you

Try to keep my head above the water

But you're makin' it so hard to



What if they're gonna find out?

Nobody's gonna like it

We get away

Need you to stay

What if they're gonna find out?

Nobody's gonna like it

We get away

Need you to stay



Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

(Hola, mi bebé)



Love cannot be stopped by anybody

'Cause it's so true

I show it to the world, 'cause I won't hide it

Are you down to believe intenser?



What if they're gonna find out?

Nobody's gonna like it

We get away

Need you to stay

What if they're gonna find out?

Nobody's gonna like it

We get away

Need you to stay



Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

(Hola, mi bebé)



And when you say my name

My world's crumbling

I feel complete, all I need is your mystic touch

And what about it now?

I'll keep you safe and sound

We're so in love



Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

(Hola, mi bebé)