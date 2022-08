"Lo que está sucediendo en Ucrania en este momento no es una crisis. No es una "operación militar". Esta es una guerra a gran escala sin reglas", asegura Jamala, ganadora del Festival de la Canción de Eurovisión en 2016. La cantante hace un llamamiento a todos los países europeos para que se unan a Ucrania contra la agresión rusa, tal y como lo están haciendo los ucranianos a pie de calle.

Tras haber huido con sus hijos fuera de su país está dedicando todo el tiempo que tiene a informar de lo que está sucediendo en la guerra entre Ucrania y Rusia y ha organizado dos eventos especiales en Alemania y Rumanía con el objetivo de recaudar donaciones para ayudar a su país. De esta manera, Jamala fue una de las invitadas estrella a Germany 12 points, donde interpretó "1944" profundamente emocionada.

Letra de "1944", de Jamala

Versión original

When strangers are coming

They come to your house

They kill you all

and say

We’re not guilty

not guilty

Where is your mind?

Humanity cries

You think you are gods

But everyone dies

Don't swallow my soul

Our souls

Yaşlığıma toyalmadım

Men bu yerde yaşalmadım

Yaşlığıma toyalmadım

Men bu yerde yaşalmadım

We could build a future

Where people are free

to live and love

The happiest time

Where is your heart?

Humanity rise

You think you are gods

But everyone dies

Don't swallow my soul

Our souls

Yaşlığıma toyalmadım

Men bu yerde yaşalmadım

Yaşlığıma toyalmadım

Men bu yerde yaşalmadım

Jamala canta "1944" mientras sostiene la bandera de Ucrania La artista hace un llamamiento a toda Europa para defender su país EFE

Letra de "1944" en castellano

Cuando llegan los extraños...

vienen a tu casa,

os matan a todos

y dicen:

No somos culpables,

no culpables.

¿Dónde tenéis la cabeza?

La humanidad llora,

creéis que sois dioses,

pero todo el mundo muere.

No os traguéis mi alma,

nuestras almas.

No pude pasar mi juventud allí,

porque me arrebatásteis mi paz.

No pude pasar mi juventud allí,

porque me arrebatásteis mi paz.

Podríamos construir un futuro,

donde la gente sea libre,

para vivir y amar.

El tiempo más feliz.

Nuestro tiempo.

¿Dónde tenéis el corazón?

La humanidad se alza,

creéis que sois dioses,

pero todo el mundo muere.

No os traguéis mi alma,

nuestras almas.

No pude pasar mi juventud allí,

porque me arrebatásteis mi paz.

No pude pasar mi juventud allí,

porque me arrebatásteis mi paz.