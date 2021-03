Dinamarca ha elegido a Fyr & Flamme como representantes en el Festival de Eurovisión 2021 con el tema "Øve os på hinanden". Los artistas se impusieron a sus siete rivales en la preselección nacional Danks Melodi Grand Prix. Los votos del público han decidido en exclusiva los candidatos daneses para la 65ª edición del certamen europeo.

"Øve os på hinanden" significa 'practica el uno con el otro' y supone la participación en idioma danés del país centroeuropeo desde 1997 con Kølig Kaj y "Stemmen I Mit Liv". Los artistas participarán en la segunda semifinal con un tema inspirado en la música de los ochenta, un estilo kitsch y una puesta en escena donde predominan los colores flúor y luces de neones.

Laurits Emanuel, uno de los integrantes de esta pareja artística, es el autor de la canción que rebosa nostalgia por el tiempo pasado.

La emisora pública danesa, DR, decidió organizar una nueva edición del certamen para seleccionar a sus abanderados. Finalmente, Fyr & Flamme han tomado el relevo del dueto Ben & Tan, candidatos en 2020 con "Yes".

Letra de "Øve Os På Hinanden"

Tiden er gået i stå

Hva' er det, vi venter på?

Dine øjne si'r det samme som mine

Så jeg sætter i et dansetrin

Jeg har øvet på hjemmefra

Og be'r til min skaber, at de griber mig

(Et dansegulv)

Rivaler spænder ben og fører krig

(På et, på et dansegulv)

Men hvis du ikke slipper mig, så letter vi

Ingen ved, hvordan man gør

Så lad os øve os på hinanden

Lige om lidt er vi to voksnе

Du er kvinden, jeg еr manden

Hele gulvet er gået fra forstanden

La' os øve på hinanden

Tiden er gået i stå

Din kjole er lyseblå

Du si'r noget, jeg ikk' ka' høre, mens rytmen kører

(På et dansegulv)

Hvor hjerter svulmer op og går itu

(På et danse-dansegulv)

Vi bli'r aldrig mere levende end lige nu

Ingen ved, hvordan man gør

Så lad os øve os på hinanden

Lige om lidt er vi to voksne

Du er kvinden, jeg er manden

Hele gulvet er gået fra forstanden

La' os øve på hinanden

Et dansegulv hvor hjerter svulmer op og går itu

Vi bli'r aldrig mere levende end lige her og nu

Hele gulvet er gået fra forstanden

La' os øve på hinanden

Ingen ved, hvordan man gør

Så lad os øve os på hinanden

Lige om lidt er vi to voksne

Du er kvinden, jeg er manden

Hele gulvet er gået fra forstanden

La' os øve på hinanden