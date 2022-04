Marius Bear ha sido seleccionado internamente por la televisión pública suiza para representar al país en Eurovisión 2022 con la balada "Boys Do Cry". La SRF apuesta por la carismática voz de Marius para transmitir el mensaje de que los niños también lloran.

El país helvético intentará repetir el éxito que G’jons Tears logró en Róterdam 2021 con la balada "Tout l’Univers". Marius Bear compite en la primera semifinal de Eurovisión 2022 el próximo 10 de mayo.

El músico de 28 años, natural de Appenzell, en los prealpes suizos, se define como una persona vulnerable, pero a la vez fuerte y con coraje para mostrar sus debilidades: "Aprendí muy pronto que no necesito avergonzarme de mis sentimientos. Como hombre, no tengo miedo de llorar y exponer mis debilidades a mi audiencia. No quiero usar una armadura emocional, quiero ser quien soy. Y quiero animar a mi audiencia a hacer lo mismo."

Letra de "Boys Do Cry"

In my room lives a boy who could be blue

And you might never know, oh-oh

You think he's cavalier

He would shed more than a crocodile tear

If you'd go, oh oh



Hearts they get broken

God only knows why

And sometimes aeroplanes fall down from the sky

And mountains they crumble

And rivers, they run dry

And oh-oh-ooh-ooh-ooh-ooh

Boys do cry



When night falls and the moon is all we see

Don't fear the wolf that lives in me, oh-oh

You think he's tough enough

He would cry love 'til the sun comes up

If you go, oh



Hearts, they get broken

God only knows why

And sometimes aeroplanes fall down from the sky

And mountains they crumble

And rivers, they run dry

And oh-oh-ooh-ooh-ooh-ooh

Boys do cry

And how they cry



Mountains they crumble

And rivers, they run dry

And oh-oh-ooh-ooh-ooh-ooh

Boys do cry