Reino Unido nos lleva al espacio de la mano de Sam Ryder. El artista británico, con gran éxito en TikTok, interpretará la balada "SPACE MAN" en Eurovisión 2022. "Siendo un fan de Eurovisión desde niño, estoy muy honrado de tener la oportunidad de cantar en un evento junto a algunos de los creativos, intérpretes y compositores con más talento de Europa. Espero cantar de una forma de la que Reino Unido esté orgulloso, y mostrar una canción que escribí con mis amigos el pasado verano hace que toda la experiencia sea todavía más especial", ha asegurado Sam Ryder.

El artista británico es uno de los autores de "SPACE MAN", junto a Max Wolfgang y Amy Wadge, ganadora de un Grammy con "Thinking Out Loud". El tema de Ed Sheeran se hizo con el galardón como canción del año en la edición de 2015.

Reino Unido consiguió su primera victoria en 1967 con Sandie Shaw y "Puppet on a String" . Volvió a ganar en 1969 (Lulu, "Boom Bang-a-bang"), 1976 (Brotherhood of Man, "Save Your Kisses For Me"), 1981 (Bucks Fizz, "Making Your Mind Up") y 1997 (Katrina & the Waves, "Love Shine a Light"). De hecho, los artistas elegidos para participar en la edición de 2020, cancelada por el coronavirus, interpretaron esta canción en el programa especial Eurovision: Europe Shine a Light.

Letra de "SPACE MAN"

If I was astronaut

I'd be floating in mid-air

And a broken heart would just belong

To someone else down there

I would be the centre

Of my lonely universe

But I'm only human

And I'm crashing down to earth

If I was an astronaut

I'd have a birds eye view

I’d circle round the world

And keep on coming back to you

In my floating castle

I'd rub shoulders with the stars

But I'm only human

And I'm drifting in the dark

I'm up in space, man!

Up in space, man!

I've searched around the universe

Been down some black holes

There's nothing but space, man!

And I wanna go home

If I was an astronaut

I'd speak to satellites

My navigation systems

Would search for other life

But I'd be up here thinking

'Bout what I left behind

'Cause I’m only human

With the real world on my mind

I'm up in space, man!

Up in space, man!

I've searched around the universe

Been down some black holes

There's nothing but space, man!

And I wanna go home

Gravity keeps pulling me down

As long as you're on the ground I'll stick around

I'm up in space, man!

Up in space, man!

I've searched around the universe

Been down some black holes

There's nothing but space, man!

Oh, I'm in the wrong place, man!

Nothing but space, man!

Nothing but space, man!

I've searched around the universe

Been down some black holes

There's nothing but space, man…

And I wanna go home