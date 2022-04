Noruega se decanta por los lobos y sus bananas para Eurovisión 2022. Tras seis semanas de dura competencia, el Melodi Grand Prix ha llegado a su fin. La canción "Give That Wolf A Banana" de los favoritos Subwoolfer ha ganado la edición 60º del MGP con un 54,1% de los votos del público.

Los lobos nórdicos toman el testigo de Andreas Andresen Haukeland, conocido como Tix, que en Róterdam 2021 representó al país con la canción "Fallen Angel". El dúo competirá en la primera semifinal del próximo 10 de mayo.

Tras cuatro semifinales y una repesca llamada "Last Chance" (Última oportunidad), Noruega ha celebrado este sábado la final del MGP 2022 con 10 grandes actuaciones. Los espectadores han sido los únicos encargados de elegir al representante noruego en Turín. La decisión se ha tomado en tres rondas de votación: la primera para elegir a los cuatro mejores, la segunda para seleccionar a los dos finalistas para el duelo de oro, y la tercera para escoger al ganador.

Los cuatro superfinalistas han sido el dúo Subwoolfer, NorthKid, Sofie Fjellvang y Elsie Bay. En el duelo de oro, Subwoolfer se ha enfrentado al grupo NorthKid. Los vencederos han ganado en cuatro de las cinco regiones de Noruega, a excepción del Norte donde la banda NorthKid ha arrasado con un 73% de los votos. En el cómputo final, los lobos han recibido 386.106 votos frente a los 312.223 de NorthKid.

