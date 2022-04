Cornelia Jakobs representará a Suecia en la 66.ª edición del Festival de Eurovisión con la canción "Hold me closer". La cantante de 30 años se llevó a casa el gran pájaro cantor, el premio forjado en bronce esculpido en madera con mosaico de cristales que la SVT entrega cada año al ganador de la preselección de Eurovisión: Melodifestivalen. La cantante actuará en la segunda semifinal de Eurovisión 2022, que se celebra el 12 de mayo en Turín tras alzarse con la victoria en la gran final del festival de música celebrada en el Friends Arena de Solna-Estocolmo.

En su primera participación en solitario, Cornelia Jakobs no decepcionó y se convirtió en la favorita del jurado internacional, compuesto por Finlandia, Países Bajos, España, Australia, República Checa, Irlanda, Israel e Italia, que le concedieron 70 puntos. Además, fue la segunda opción del público, que le dio 70 puntos, lo que la convirtió en la gran ganadora de la noche con un total de 146 puntos.

De esta forma Cornelia Jakobs se convierte en la candidata de Suecia en Eurovisión 2022 y toma el testigo de su predecesor, Tusse, que logró la 14.ª posición en Róterdam con los 110 puntos que recibió por su interpretación de "Voices". Melodifestivalen es una de las preselecciones más populares entre los eurofáns y volvió a convertirse en uno de los temas más comentados en las redes sociales.

Letra de "Hold me closer"

No need to apologize

'Cause there's nothing to regret

Well, this is not what I wanted

Guess all the good things come to an end

So baby, bye, bye

Wish you the best

But most of all, I wish that I could love you less

Well, maybe you're right, I'll find someone else

You say it isn't me, but when did that ever help?

Hold me closer

Although you'll leave before the sunrise

Might be bleeding, but don't you mind, I'll be fine

Oh, it kills me

I found the right one at the wrong time

But until the sunrise

Hold tight, hold tight

Maybe it happened too fast

I guess that I understand

You say that you never felt this way for anyone

And that's why it scares you to death

So baby, bye, bye

Know it's for the best

Still I can't see how that would ease the pain in my chest

Hold me closer

Although you'll leave before the sunrise

I'll be bleeding, but don't you mind, I'll be fine

Oh, it kills me

I found the right one at the wrong time

But until the sunrise

Could you just hold me tight?

I know I have to let go, but just give me the night

'Cause tomorrow will hurt

Hurt really bad

'Cause I'm about to lose the best I ever had

Hold me closer

Although you'll leave before the sunrise

I'll be bleeding, but don't you mind, I'll be fine

Oh, it kills me

I found the right one at the wrong time

But until the sunrise

Could you just hold me tight? (Hold tight, hold tight)

I know, I have to let go

But just give me the night (hold tight, hold tight)

Can't you see that you

Found the right one at the wrong time?

It was just the wrong time

Hold tight, hold tight