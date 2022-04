Sigga, Beta y Elín representarán a Islandia en Eurovisión 2022 con "Með Hækkandi Sól"

Sigga, Beta & Elín representarán a Islandia en la 66.ª edición del Festival de Eurovisión con la canción "Með Hækkandi Sól". Estas tres hermanas cantantes, que actúan bajo el nombre artístico de Sísý Ey, han conseguido su billete para Turín y actuarán en la primera semifinal de Eurovisión 2022, que se celebra el 10 de mayo.

Islandia ha escogido a su representante para el certamen europeo en la final de la preselección nacional Söngvakeppnin 2022, organizada por la a televisión islandesa RÚV. La banda Sísý Ey se impuso sobre los otros cuatro finalistas del festival: Katla, Amarosis, Reykjavikurdaetur y Stefán Óli.

Sigga, Beta y Elín convencieron al público y al jurado, que las seleccionaron para pasar a la superfinal junto a Reykjavikurdaetur en la primera ronda de votación. Después ambos artistas tuvieron que repetir su actuación y finalmente, el televoto decidió que Sigga, Beta y Elín se conviertan en las nuevas candidatas de Islandia para Eurovisión. Así,toman el relevo de los anteriores representantes de Islandia durante dos años consecutivos, Dadi & Gagnamagnið, quienes obtuvieron el cuarto puesto en Róterdam.

Islandia en Eurovisión

Islandia debutó en el festival en 1986 con la banda ICY, que quedó en el 16.º puesto con el tema "Gleðibankinn". Islandia nunca ha ganado Eurovisión, como muestra la película Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga. Pero ha estado muy cerca en dos ocasiones. La primera fue en 1999, cuando Selma logró la plata con "All out of luck". Misma posición que alcanzó Yohanna en 2009 con el tema "Is it true?".

Tras varios años cayendo en las semifinales, en 2019 Hatari consiguió su billete a la gran final con "Hatrið mun sigra" ("el odio prevalecerá", en castellano) consiguiendo quedar décima en la clasificación. Y en 2021 Dadi & Gagnamagnið, los 'superhéroes' de Islandia, consiguieron volver al top 5 con "10 years", aunque no quedaron en el podio: quedaron cuartos con 378 puntos, a pesar de que no pudieron actuar en directo por dar positivo en la Covid-19.