Rosa Linn representará a Armenia en la 66.ª edición del Festival de Eurovisión con la canción "Snap". Una semana después de que el país anunciase que será la joven cantante y compositora de 21 años la que actuará en la primera semifinal de Eurovisión 2022, que se celebra el 10 de mayo en Turín, la artista ha presentado el tema con el que se presenta al certamen europeo. De esta forma Rosa Linn toma el testigo de Srbuk y "Walking out" en Eurovisión 2019, donde el país se quedó a las puertas de la gran final.

La elección tanto de la candidata como de la canción ha sido de manera interna, el mismo sistema que utilizó Armenia en 2019. Tres años después el país vuelve a participar en Eurovisión con "Snap", una canción compuesta por la propia Rosa Linn que habla de los recuerdos de una relación difíciles de olvidar: "Siempre he sabido que estoy aquí para hacer mi música. Mis canciones son un viaje a mi mundo interior, mi alma y mis emociones", asegura Rosa Linn.

En la producción ha participado un equipo formado por Larzz Principato, Jeremy Dusoulet, Allie Crystal, Tamar Kaprelian & Courtney Harrell. Y Ben Samama también ha colaborado en la producción. "Solo necesitas una historia y alguien que crea en ella", asegura la cantante de 21 años, que nunca se rinde con la música: "Me inspiro en las calles, las tradiciones, las personas y el amor", dice. Y es que no es la primera vez que intenta ir a Eurovisión: en 2013 participó en la preselección nacional de Armenia para participar en el Festival de la Canción de Eurovisión Junior, aunque no resultó elegida.​

Letra de "Snap"

It's 4 am

I can't turn my head off

Wishin' these memories would fade

They never do

Turns out people lie

They say, "Just snap your fingers"

As if it was really that easy for me to get over you

I just need time



Snapping one, two

Where are you?

You're still in my heart

Snapping three, four

Don't need you here anymore

Get out of my heart

'Cause I might snap



I'm writing a song

Said, "This is the last one"

How many last songs are left?

I'm losing count

Since June twenty-second

My heart's been on fire

I was spending my nights in the ring

Tryna put it out



So I'm snapping one, two

Where are you?

You're still in my heart

Snapping three, four

Don't need you here anymore

Get out of my heart

'Cause I might snap



Oh-oh-oh-ooh

'Cause I might snap

Oh-oh-oh-ooh



And if one more person says, "You should get over it"

Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap

Oh, I might stop talking to people before I snap



Snapping one, two

Where are you? (Where are you?)

You're still in my heart (Still in my heart)

Snapping three, four

Don't need you here anymore (Need you here anymore)

Get out of my heart

'Cause I might snap



Oh-oh-oh-ooh (Snap)

'Cause I might snap

Oh-oh-oh-ooh (Snap)

Get out of my heart

Oh-oh-oh-ooh

'Cause I might snap

Oh-oh-oh-ooh (Get out of my heart, get out of my)

'Cause I might snap