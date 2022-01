Eurovisión Junior 2021 ya tiene país ganador. Malèna de Armenia ha conquistado París con su canción "Qami Qami". En el certamen infantil han participado 19 países con sus niños más talentosos de la música. Un espectáculo trepidante y lleno de color que ha enamorado a pequeños y mayores. Ya puedes ver todas las actuaciones de Eurovisión Junior 2021 en RTVE Play.

Levi Díaz, de España, ha disfrutado muchísimo con su tema "Reír", una revolución de energía y buen rollo que le ha llevado a alcanzar la 15ª posición.

Polonia y Francia en el top tres de la final

Las grandes favoritas no han defraudado tampoco esta noche. Polonia tenía muchas papeletas de conseguir esta tarde la tercera victoria en el concurso. ¡Y ha estado muy cerca! Los polacos se han quedado a tan solo 6 puntos del ansiado triunfo. Sara James ha interpretado el tema 'Somebody' con una puesta en escena muy aplaudida entre los espectadores. La joven de 13 años ha recibido un total de 218 puntos, 116 los ha recibido por parte del jurado profesional y 102 por parte de la auencia.

02.57 min Eurovisión Junior 2021: Sara James (Polonia) interpreta "Somebody"

La anfitriona Francia se ha quedado muy cerca de ganar en casa. El carismático Enzo ha logrado un merecidísimo tercer puesto gracias a la canción 'Tic Tac'. El pequeño ha recibido en total 187 puntos, 120 por parte del jurado profesional y 67 por parte de la audiencia. Se trata del cuarto top 5 que consiguen los galos en las seis participaciones que llevan en el Festival de Eurovisión Junior.

02.49 min Eurovisión Junior 2021: Enzo (Francia) interpreta "Tic Tac"

El top 5 de la noche lo han completado Georgia y Azerbaiyán. Los georgianos, con un tema vintage, genuino y con mucha personalidad, han recibido 163 puntos. El jovencísimo Niko ha logrado para Georgia el mejor resultado de los últimos cinco años con el tema 'Let's Count The Smiles'. Azerbaiyán, con la balada 'One of those days', ha cerrado el top con 151 puntos. El de Sona Azizova ha sido el mejor resultado del país caucásico en el certámen infantil.

Ucrania, Rusia, Kazajistán Macedonia del Norte e Italia han cerrado el top 10 de la gran final.