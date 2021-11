Levi Díaz estará rodeado del mejor equipo para poner a bailar a toda Europa en Eurovisión Junior 2021. RTVE ha contado con grandes profesionales para hacer que nuestro representante transmita la alegría y el mensaje de "Reír" el 19 de diciembre en París.

Vicky Gómez será la coreógrafa de este dream team. La bailarina ha elaborado una "coreografía muy potente" para el escenario de la Seine Musicale, donde el candidato español estará acompañado por un cuatro bailarines de entre 12 y 14 años: Juan Diego Álvarez, Lucía Arcos, Sergio Agenjo y Violeta Marín.

“La actuación de Levi en París va a ser un chute de adrenalina y energía“

"Estoy feliz de trabajar con ellos porque tienen una gran capacidad de trabajo, talento, ganas e ilusión. Hemos ido probando las diferentes propuestas que tenía preparadas y las hemos ido adaptando para potenciar la actuación de Levi y que él se sintiese cómodo. Eso es lo más importante: que él brille como cantante", señala.

La bailarina reconoce que será un "baile muy movido, con acrobacias y centrado en destacar la presencia del intérprete y los sonidos de percusión a través del movimiento". Y añade: "La actuación de Levi en París va a ser un chute de adrenalina y energía".

Por su parte, Natalia Calderón atenderá a la técnica vocal del barcelonés, como lo hizo con Melani y Soleá en las dos últimas ediciones de en Eurovisión Junior. La coach vocal también ha comenzado a trabajar con Levi de cara a la que será la actuación más importante de su carrera. Raúl Amor, profesional de RTVE que ha colaborado en cinco ediciones del certamen -2016, 2017, 2021 y las junior 2019 y 2020-, es el estilista de Levi y el responsable de vestuario.

Completa el equipo la directora artística Marie-Sophie Kreissl toma el testigo de Nicoline Refsing, que no trabajará finalmente con la delegación española por diferencias contractuales. Kreissl afirma que se sintió "abrumada y emocionada" al escuchar por primera vez "Reír". Y dice que, "aunque la canción sea en español, tiene unos patrones, como los elementos de percusión muy internacionales y asequibles para todos. El ritmo de la canción me hace saltar de mi asiento y unirme a la fiesta. Su energía es contagiosa y me hace sonreír".

“La puesta en escena de Levi transmitirá felicidad y será colorida y misteriosa“

La directora creativa -que también trabaja con la delegación de Bulgaria- ha adelantado la puesta en escena transmitirá felicidad y será colorida y misteriosa. "Me la imagino como una gran fiesta con sus cuatro amigos, bailarines. Nos llevan de viaje a un nuevo mundo de colores".

Sobre Levi ha destacado su timbre y su magnetismo actuando: "Es un intérprete natural y te das cuenta inmediatamente cuando está en el escenario. Es algo innato, que no se puede enseñar. Estoy súper emocionada de ver cómo funciona su magia en el escenario de París. Lo hará genial".

Cuerpo de baile Levi Díaz se subirá al escenario de la Seine Musicale acompañada por cuatro jóvenes bailarines: Juan Diego Álvarez, Lucía Arcos, Sergio Agenjo y Violeta Marín. Levi Díaz, con Juan Diego Álvarez, Lucía Arcos, Sergio Agenjo y Violeta Marín. Raúl Tejedor Lucía Arcos (Madrid, 13 años). No concibe la vida sin bailar. Lleva desde los 7 años formándose en la Escuela de Baile DNG, y compite con tres grupos de la escuela: Fénix, Ellas y Little Tokio. Actualmente complementa su formación en Élite Estudio. Es su segundo año como bailarina de Eurovisión Junior, tras acompañar a Soleá en 2020. Violeta Marín (Barcelona, 13 años). Recibe formación artística desde los cuatro años en el estudio Forum Licano de múltiples estilos de danza, canto e interpretación. Ganadora de numerosos certámenes de danza, a los 9 años se inicia en el mundo profesional con dos espectáculos de danza acrobática y, actualmente, protagoniza el nuevo musical Bye Bye Monstre. Como actriz ha trabajado en la película Uno para todos, la serie Nasdrovia y el cortometraje Luna. “��‍♀️Juan Diego Álvarez, Lucía Arcos, Sergio Agenjo y Violeta Marín son los bailarines que acompañarán a Levi en París ��‍♂️



Conoce al #TeamLevi

����https://t.co/UB8qU5hurt pic.twitter.com/sgs0dzuml1“ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) November 16, 2021 Juan Diego Álvarez (Madrid, 12 años). El ritmo corre por sus venas. Es bailarín desde que tiene cinco años. Asiste a clases de diferentes estilos de baile urbano (hip-hop, break dance, popping, locking, house...). Es alumno de Domi Cortés en la Academia Montse Sánchez Dance Studio. El pasado verano ensayó y rodó la película Voy a pasármelo bien, de David Serrano, donde ha trabajado como bailarín y actor. Sergio Agenjo (Madrid, 14 años). El baile es su sueño. Empezó a formarse a los 7 años en la escuela de Danza Vicky Cortés de Rivas Vaciamadríd donde reside. Actualmente, se forma en la escuela Elite Dance Estudio, en CDC en la formación ‘REAL’, de Úrsula Aguilera, y pertenece al grupo de competición Megacrew MIXERS dirigido por Luis Cabeza. Ha participado también en la película musical Voy a pasármelo bien.

Vicky Gómez, coreógrafa Bailarina y coreógrafa salmantina, empezó a bailar a los 4 años y desde entonces no ha dejado de formarse y trabajar profesionalmente en el mundo de la danza. Ganadora del talent Fama, ¡a bailar! en 2008, cursó estudios de danza en el Conservatorio Profesional de Danza Clásica de Madrid y los compaginó con la formación en otras disciplinas como el jazz funk, el hip hop, el contemporáneo, los bailes de salón y el flamenco. Ha estudiado también es escuelas especializadas de Nueva York, Los Ángeles y Londres. Vicky Gómez, bailarina y coreógrafa Como bailarina, ha trabajado en videoclips con artistas como Pastora Soler, Ruth Lorenzo, La Dama y Juan Magán. Y en televisión ha formado parte del cuerpo de baile de Tu cara me suena, La Voz, El Número Uno, Mira quien salta, Qué tiempo tan feliz, My Camp Rock 2 y The X Factor (Francia). Vicky Gómez, bailarina y coreógrafa. Como coreógrafa inicia su carrera en programas como Operación Triunfo y Bailando con las Estrellas. Diseñó la coreografía de la última edición de Eurovisión Junior con "Palante" de Soleá. "Estoy encantada de repetir experiencia en Eurovisión Junior porque es un espectáculo con unos medios increíbles que te dan posibilidades infinitas". Ha sido la coreógrafa del Play Tour de Aitana y de los videoclips y presentaciones de Natalia Lacunza, Nia, África Adalia, Hugo Cobo. En teatro ha coreografiado el musical Flashdance y actualmente forma parte del musical I want you back.

Natalia Calderón, coach vocal Natalia Calderón repite como coach vocal de la delegación española por tercer año consecutivo. La profesora de Voz y Movimiento en OT 2020 es cantante profesional, actriz, compositora, profesora de canto y productora teatral. Tiene una amplia formación con varios títulos por la Universidad de Alcalá de Henares: Experto en Patología Voz; Especialización en rehabilitación y perfeccionamiento de la voz profesional hablada y cantada, Máster en Patología de la Voz y Voz Profesional; es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la UCM. Natalia Calderón, actriz, cantante y profesora de canto. Fernando Lopez También cuenta con el grado superior de Canto Jazz por el Conservatorio Superior de Música Musikene. Es profesora en el Centro Universitario de Artes TAI en Madrid y como actriz, cantante y compositora ha participado en diversos musicales. 25.59 min La sala - 'Ilusia', con Natalia Calderón, Eduardo Guerrero y Berta Tapia - 24/09/21 - Escuchar ahora Doctoranda de Estudios Teatrales de la Universidad Complutense de Madrid, su última producción Ilusia, se representa actualmente en el Teatro Alfil. Actualmente es coach vocal residente en el Musical A Chorus Line, producido por Antonio Banderas.

Raúl amor, estilista Estudió diseño y moda en la Universidad Politécnica de Madrid y desde 1994 ha trabajado como estilista en cine, teatro y televisión.

En 2008 entró a formar parte de la plantilla fija de RTVE tras aprobar las oposiciones. Actualmente, es el responsable de vestuario de programas como La hora de la 1, Cachitos de hierro y cromo y vídeo promocionales de los contenidos de la cadena.