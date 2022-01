Eurovisión Junior 2021

"Participar en Eurovisión Junior significa mucho para mí porque representar mi país en un concurso tan importante son palabras mayores. Jamás he estado en un escenario tan grande y me siento muy orgulloso". Estas han sido las primeras palabras de Levi Díaz al saber que será el candidato de España en la XIX edición del certamen, que se celebrará el próximo 19 de diciembre en París.

“Al enterarme entré en shock. Ahora, aunque lo he asimilado, sigo alucinado“

El joven cantante, de 13 años y natural de Cornellà de Llobregat, reconoce que se enteró de que sería el representante de España tan sólo un día antes del anuncio y fueron las "24 horas más largas" porque fue difícil guardar el secreto. "Estaba en clase y mi padre me llamó para confirmarme que participaría en Eurovisión Junior. Al principio entré como en shock, no me lo podía creer. Pero ya lo he reposado y estoy alucinando porque va a ser una gran oportunidad para aprender, crecer y conocer niños de todo el mundo".

El barcelonés señala que, tras revelarse su nombre, la respuesta del público ha sido abrumadora. "Estoy muy contento y agradecido por el cariño y apoyo que he recibido a través de las redes sociales. Ha sido increíble: en tan sólo unas horas me siguieron casi 1.000 usuarios. Me hizo especial ilusión leer los mensajes que publicaron en redes Lola Índigo, Blas Cantó y mi paisano, Tony Aguilar".

“Me gustaría participar en Eurovisión Junior con un tema pop, moderno y pegadizo“

RTVE ya está trabajando en la canción con la que el niño representará a nuestro país en el certamen. Levi avanza que le gustaría concursar con tema movido y pegadizo, dentro del género pop: "Me gustaría que la gente tuviera todo el día la melodía en la cabeza, que sea una canción alegre y un motivo para sonreír y alegrarse". Y es que, aunque le hemos visto brillar vocalmente con potentes baladas, Levi cuenta que le encanta bailar y "moverse en el escenario". De hecho, está dando clases de danza contemporánea para mejorar sus pasos.

Joven promesa de la música Su amor por la música nació cuando tenía siete años obnubilado por la versión de "Hallelujah", interpretado por Alexandra Burke en la edición británica de Factor X 2008. "Me pasaba el día viendo vídeos en mi primera tablet de actuaciones de Eurovisión o recaps de programas internacionales como La voz y America's Got Talent de varios países", añade. Años después, Levi descubrió que no sólo le apasionaba la música, sino que tenía talento para ello. En 2019 -después de haber ganado el concurso local La voz de Cornellà- decidió presentarse a los castings de La voz kids, el programa emitido en Antena 3. Ese año, ninguno de los coachs se giró en su Audición a ciega y no pudo participar en el concurso. Pero el niño no se rindió, prometió luchar por sus sueños y volver a presentar en la siguiente edición. Y así lo hizo. Se presentó de nuevo y logró ganar la sexta edición de La voz kids. Arrasó con su potente voz, su eterna sonrisa y dulce mirada. En la final del talent conquistó a España entera con su versión de "Never enough" (incluida en la banda sonora de la película The Greatest Showman). Se declara fan absoluto Frank Sinatra, del que destaca su tono, su voz y el ritmo de sus canciones, especialmente "Fly me to the moon". Entre sus referentes musicales destaca también Aitana, H.E.R., Alicia Keys, Mon Laferte y el grupo italiano Måneskin, ganador de Eurovisión 2021. Su canción favorita es "Set fire to the rain", de Adele; y del universo eurovisivo se queda con "Zitti e buoni" (Italia 2021), "El diablo" (Chipre 2021) y "Marte" (España en Eurovisión Junior 2019). 03.08 min Eurovisión 2021 - Chipre: Måneskin canta "Zitti e buoni" Actualmente, Levi cursa 2º de Educación Secundaria y siente predilección por asignaturas de la rama de Ciencias, como Matemáticas, Tecnología o Física y Química. También le gustan los idiomas, especialmente el inglés, aunque ahora está haciendo más hincapié en el francés para tener soltura de cara a su inminente viaje a París el próximo mes de diciembre. Levi Díaz tiene 13 años, se identifica musicalmente en el pop moderno y su ídolo es Frank Sinatra. José Luis Lagares El cantante compagina sus estudios académicos con la candidatura eurovisiva y su formación musical. En los próximos días comienza las clases de Leguaje musical y Piano en el Taller de Músics, mítico centro de Barcelona donde estudió, por ejemplo, Rosalía. También trabaja la técnica vocal y solfeo con el profesor de canto Miguel Manzo. Sonriente, tierno y soñador, Levi afirma que de mayor le gustaría ser cantante o piloto de avión. Pero su sueño, por encima de todos, es estudiar en la Universidad de Berkeley, en Boston (Estados Unidos).