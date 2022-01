Levi Díaz continúa su camino hacia Eurovisión Junior 2021. Estos días, el joven cantante ha grabado su parte para la canción grupal, que lleva por título el eslogan de la edición, Imagine. El tema, que habla sobre la unión y la amistad y el espíritu de la Navidad, será interpretada por los 19 participantes en escenario de la Seine Musical de París.

"Estoy súper contento. Es una canción muy especial ya que, de una forma u otra, nos une a todos los países. La gente va a sentir la amistad que hemos formado", ha contado el candidato español durante la grabación en los estudios de RTVE Catalunya, en Sant Cugat.

Imagine, compuesta por Mod Martin, Anton Wick y Julien Comblat, "habla de que podemos llevar la música a donde queramos, que la música puede cambiar el mundo. Y es también una canción sobre la Navidad. El mensaje es que tenemos que estar unidos". Todas las ganancias de la canción se donarán a UNICEF.

Además, Levi sigue ensayando vocal y corporalmente su actuación para hacer vibrar a los seguidores del festival el próximo 19 de diciembre. El tema con el que representará a España, "Reír", está lleno de energía y esperanza y eso mismo transmitirán el niño y su equipo de bailarines sobre el escenario.

"Levi consigue hacer suyo este tema y le imprime personalidad, honestidad y calidad vocal. Trabajar con él es muy inspirador. Es una persona amante de la música y comprometido con su crecimiento vocal. Su forma de ser tan extrovertida y alegre, hace que las sesiones de trabajo sean dinámicas y creativas", señala Natalia Calderón, que está trabajando con el joven la técnica vocal para Eurovisión Junior.

La coach vocal añade que ha incorporado ejercicios adaptados a su edad (13 años) y capacidades, abarcando desde el falsete, al pliegue fino con twang, los ataques de nota, fiatos, fraseo, colocación del sonido, apoyo, proyección, articulación y dicción, asío como la expresión o acting.

"Abordamos el entrenamiento desde un diálogo directo y consciente que le permite comprender el porqué y el para qué de cada ejercicio. Esto le hace mantener e incorporar, a su rutina de entrenamiento diaria, todo lo visto en nuestras sesiones presenciales y online", asegura la experta.

