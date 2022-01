Malèna, la representante de Armenia, es la ganadora de Eurovisión Junior 2021 con el tema "Qami Qami". La joven, de 14 años, fue seleccionada internamente para representar a su país el año pasado con la balada "Why?", pero la inestabilidad política de Armenia forzaron al país caucásico a retirarse del certamen infantil. La radiotelevisión pública de Armenia (la AMPTV) ha querido contar con ella nuevmente y concederle su mayor deseo: representar a su país en París 2021...¡Y ha sido una decisión de lo más acertada!

La candidata armenia llevaba años luchando por representar a su país en el Festival de Eurovisión Junior. Antes de ser seleccionada en 2019 por la radiotelevisión pública, la joven participó en la preselección nacional de 2018. Maléna es una joven musico que dedica parte de su tiempo libre tocando el violonchelo en el estudio donde experimenta con diferentes géneros musicales. Además, la joven participa en numerosos talleres de composición. ¿La veremos dentro de unos años en el certámen de adultos? De momento, ya puede presumir de haber ganado la edición infantil

Letra de "Qami Qami"

I go high and

There՛s a place where I feel safe and free.

Այլ ա փայլը,

Այլ ա փայլը քաղաքի։

Ելա, ելա, ամպերն ի վեր,

I found myself, way far away.

Քամի քամին, ինձ նորեն կտանի,

Հեռուները դեպի, ամա - ամ - ամայի ու,

Քանի քանի, վեր ելլամ ավելի,

Ես կլլամ քամի քո պես անտեսանելի։

Վեր ենք վերեւում ենք էլ չենք երեւում մենք,

Հետս ա քամին, չեմ վախենում,

Որ կհեռանա նա, որ կվերանա նա,

Նա ինձ պահելա իր գրկում։

Ելա, ելա, ամպերն ի վեր,

I found myself, way far away.

Քամի քամին, ինձ նորեն կտանի,

Հեռուները դեպի, ամա - ամ - ամայի ու,

Քանի քանի, վեր ելլամ ավելի,

Ես կլլամ քամի քո պես անտեսանելի։

Հաա,

Քամի քամի, ամա - ամ - ամայի,

Հաա,

Քամի քամի, ամա - ամ - ամայի,

I know you can feel it, the wind inside,

The same thing in my heart that makes me feel alive,

Whenever you feel it, don’t you think of falling down again.

Քամի քամին, ինձ նորեն կտանի,

Հեռուները դեպի, ամա - ամ - ամայի, ու,

Քանի քանի, վեր ելլամ ավելի,

Ես կլլամ քամի քո պես անտեսանելի