"Jovial, con energía, mucho amor que dar y los pies en la tierra", así se define Chanel Terrero, que muy pronto volará a Turín para representar a España en Eurovisión. Parte como una de las favoritas para hacerse con el micrófono de cristal tanto en casas de apuestas como en la OGAE Poll. Nuestra estrella ha hablado con Jenaro Castro de esta aventura y muchas cosas más en el programa Plano general, un repaso a una larga trayectoria sobre los escenarios que en mayo podría coronar en el festival.

Una vida sobre las tablas

Su historia comenzó hace 30 años en La Habana, Cuba. Cuando era una niña se mudó a Barcelona con su familia y de ahí a Madrid, esta vez sola, con alrededor de 16 o 17 años. Lo hizo persiguiendo un sueño, y es que la capital acogía los ensayos de un musical en el que la habían cogido. "Si tu sueño está ahí, ve a por ello y nosotros estaremos aquí desde nuestra casa apoyándote y estando contigo", le dijeron en su familia.

05.06 min La eurovisiva Chanel nos enseña la ciudad que la ha visto crecer, Madrid. Junto a la cantante recorremos sus sitios de ocio favoritos y sus lugares de ensayos diarios.

Fue uno de los muchos musicales en los que participaría: Flashdance, Mamma Mia, El Rey León, El Guardaespaldas… El próximo será Malinche, de Nacho Cano, en el que interpretará el papel protagonista. Es imposible quedarse con uno solo: "Todos me han pasado en un momento importante de mi vida, o gracias a esos musicales he tenido un cambio en mi vida. Cuando hice Flashdance, por ejemplo, que fue mi primer protagonista, fue un aprendizaje supergrande". También fueron muy especiales para ella Mamma Mia, durante el cual cumplió 18 años, o El Rey León. "Me moría por que me cogieran", recuerda Chanel, a quien también hemos podido ver en cine y televisión.