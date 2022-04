Chanel Terrero podría estar sentada hoy en el Dolby Theatre de Los Ángeles acompañando al reparto de West Side Story. A principios de 2019, la cantante se presentó al casting del clásico musical para interpretar a Anita. Finalmente el papel se lo llevó la actriz Ariana DeBose, nominada esta noche en la 94ª edición de los premios Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en la nueva versión de Steven Spielberg.

La representante de España en Eurovisión se presentó al casting de la nueva versión del clásico de 1961 cuando la convocatoria ya estaba cerrada. Por suerte, la prueba que Chanel envió gustó mucho y el equipo de la película la citó presencialmente en Nueva York tan solo unos días después.

"El casting fue una locura" nos ha confesado Chanel en la entrevista. En total fueron cinco días de audiciones donde la intérprete de "SloMo" no dejó de bailar, cantar y actuar durante todo el día. Y es que nuestra Chanel es una artista polifacética, una artista 360º. La cantante catalana nos ha contado que le impresionó mucho la sala donde realizó las audiciones: "Las cinco actrices que íbamos para el papel de Anita fuimos pasando una a una a la sala de casting. Era la típica sala donde en el fondo están los productores apuntándolo todo".

Fue en esa sala donde precisamente conoció a Steven Spielberg. "Nos saludó, nos recibió, me dio la mano y desde ese día no me la he lavado", ha bromeado Chanel al contarnos el momento en el que estrechó la mano con el director. La representante española nos ha contado que el director, candidato siete veces a los premios Oscar y ganador en dos ocasiones, fue en todo momento muy amable con ella. "Estaba sentado allí con su boina, super humilde, grabando con su móvil todo el rato mientras nos daba las directrices".

Steven Spielberg, Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose y David Álvarez durante el rodaje de 'West Side Story'

Durante los cinco días que duraron las audiciones, Chanel hizo amistad con el resto de actrices y bailarinas, que al igual que ella, soñaban con salir en el musical. Con ellas guarda un recuerdo muy especial de su breve pero intensa experiencia en Nueva York: "El canto no era el fuerte de algunas de las bailarinas, por lo que un día, en una de esas horas libres, decidí ayudarlas a que se sintieran tranquilas para hacer el casting de voz de cantantes. Fue un momento muy bonito de sororidad".

Aunque han pasado ya dos años de aquel momento tan único para su carrera profesional, Chanel sigue teniendo contacto con algunas de esas bailarinas. "Algunas de ellas me han felicitado por ganar el Benidorm Fest y representar a España en Eurovisión". También tuvo la ocasión de intercambiarse algunos mensajes con Ariana DeBose cuando Steven Spielberg anunció el elenco final de West Side Story.

El elenco de 'West Side Story' durante la escena "Mambo, Baile del Gimnasio"

Antes de acabar la entrevista, Chanel nos ha confesado que le encantaría interpretar el papel de Anita si el musical regresa a los teatros de España: "Es el personaje que tengo ahí clavado, me haría mucha ilusión". Por ahora, su próximo gran escenario se encuentra en Turín, donde el próximo 14 de mayo luchará por la tercera victoria de España en Eurovisión.