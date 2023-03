Sensual, sofisticado y booty hypnotic, así define Chanel Terrero el videoclip de "SloMo", la propuesta latina con la que representará a España en Eurovisión 2022. La artista 360º ya ha grabado el videoclip del tema con el que viajará a Turín y que RTVE Play ha estrenado esta misma mañana.

El videoclip, grabado íntegramente en Madrid, ha sido dirigido por la artista Pawla Casanovas. El objetivo de la directora catalana era encapsular la actuación del Benidorm Fest en un videoclip para que perdure para siempre: "Mi idea era trasladar ese directo en un vídeo para recordar siempre lo que ha sido este momento eurovisivo para ella".

Chanel inspira estilo y explosión en el videoclip de "SloMo"

La representante española tenía muy claro durante la grabación que "quería divertirse, pasarlo bien y disfrutar del momento, la musica y el baile". Chanel transmite fuerza, seguridad y mucho glamour durante los tres minutos que dura el videoclip. En palabras de Pawla Casanovas, Chanel es una mujer "muy empoderada y que inspira estilo, sobre todo como potencia visual y explosión".

La directora también nos ha contado que trabajar con ella ha sido muy fácil gracias a su buena conexión desde el principio: "Me ha puesto el trabajo super fácil, me lo da todo en la primera toma y eso me encanta. Se nota que tiene tablas sobre el escenario".

Chanel bailando junto a sus bailarines el estribillo de "SloMo"

Chanel se ha mostrado muy satisfecha con el trabajo realizado y cree que el videoclip es otra etapa más en la vida de la canción: "Creo que cada pasito que estamos dando artísticamente le suma a "SloMo". La cantante ha asegurado tener muchas ganas de pisar el escenario de Turín para que se vea todo el trabajo realizado.

De momento, ha tenido que conformarse con el escenario del Festival da Canção donde Portugal cayó rendido ante "SloMo" durante la segunda semifinal de su preselección para Eurovisión