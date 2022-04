La maltesa Emma Muscat ha arrasado en el MESC, la final nacional de Malta para el festival, con su canción "Out of Sight". La joven ha ganado tanto la votación popular, donde se ha impuesto con un 34% de los votos, como la votación del jurado, donde la cantante ha logrado la máxima puntuación de todos los jueces.

Sin embargo no irá a Turín con "Out of Sight" sino con "I am What I am". Un cambio de canción que la delegación de Malta ha desvelado esta semana.

La artista sucede así a Destiny, que con "Je Me Casse" consiguió el mejor resultado de Malta en 16 años, un séptimo puesto con 255 puntos. Emma Muscat participará en la segunda semifinal de Eurovisión 2022 el próximo 12 de mayo.

Diecisiete artistas han competido por representar a la isla mediterránea en el festival, entre ellos el representante del país en Copenhague 2014, Richard Edwards, y la representante de San Marino en Lisboa 2018, Jessika.

Finalmente, Emma ha sido la clara vencedora del MESC 2022 al recibir seis 12 puntos por parte de los seis miembros del jurado (72 puntos) y ser la más votada por los espectadores. En el computo final, la maltesa ha obtenido un total de 92 puntos, 20 más que el segundo clasificado.

Desde que se instauraron las semifinales en Estambul 2004 , Malta ha logrado pasar a la final hasta en diez ocasiones. La última el año pasado, en Róterdam 2021, donde Destiny hizo vibrar a toda Europa con su pegadiza "Je Me Casse"

Malta nunca ha conseguido alzarse con el micrófono de cristal en el festival. Ha estado muy cerca en varias ocasiones, con dos segundos puestos (Ira Losco en 2002 con "7th Wonder" y Chiara en 2005 con "Angel" ) y dos terceros (Mary Spiteri en 1992 y Chiara en 1998).

La primera participación de Malta en Eurovisión se remonta a Dublín 1971 , cuando Joe Grech interpretó "Marija l-maltija" . El país mediterráneo intervino de nuevo en 1972 y 1975 , edición tras la que se retiró hasta Roma 1991 . Paul Giordimaina y Giorgina protagonizaron el regreso de Malta a Eurovisión con "Could it be" , tema que logró un sexto puesto. Desde entonces el país mediterráneo participa ininterrumpidamente en el certamen europeo.

Letra de "I am What I am"

Every time I fall down (Ooh-ooh)

As soon as I hit the ground (Ooh-ooh)

Remind me who I am, yeah

And I get back up again

Gettin’ up, gettin’ up, yeah-eah

This is my masterplan

I’m gonna take a stand

Take it or leave it

I am what I am

I believe that I can

I’m gonna take command

Take it or leave it

I am what I am

I am what I am

I am what I am

Bending backwards trying to fit in

I’ll make them understand, yeah

Take it or leave it

I am what I am

Devils inside my head (Yeah)

Late at night in my bed (Yeah)

It’s time I shut you up, yeah

‘Cause I think I’ve had enough

I’ve had enough, had enough, yeah-eah

This is my masterplan

I’m gonna take a stand

Take it or leave it

I am what I am

I believe that I can

I’m gonna take command

Take it or leave it

I am what I am

I am what I am

I am what I am

Bending backwards trying to fit in

I’ll make them understand, yeah

Take it or leave it

I am what I am (Ooh yeah)

Oh, yeah

Oh-ooh

I am what I am

I am what I am

This is my masterplan

I’m gonna take a stand

Take it or leave it

I am what I am

I believe that I can

I’m gonna take command

Take it or leave it

I am what I am

I am what I am

I am what I am

Bending backwards trying to fit in

I’ll make them understand, yeah

Take it or leave it

I am what I am (Ooh yeah)