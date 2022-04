DJ LUM!X y Pia Maria han estrenado la canción y videoclip de "Halo", el tema con el que representarán a Austria en Turín 2022. El dúo fue seleccionado por la emisora pública austriaca, la ORF, el pasado mes de febrero. El país centroeuropeo envía una animada propuesta con el fin de levantar el ánimo a todos los espectadores de Eurovisión 2022.

Los artistas suceden así a "Amen", el tema con el que Vincent Bueno no logró clasificar a Austria para la final de Róterdam 2021. DJ LUM!X y Pia Maria lucharán por conseguir la ansiada plaza el próximo 12 de mayo durante la segunda semifinal del festival.

La directora de programas de la ORF, Stefanie Groiss-Horowitz, ha señalado que “El Festival de la Canción es siempre un espejo que refleja el estado de ánimo del mundo. Es por eso que me siento aún más confirmada para enviar una canción alegre, ligera y despreocupada con el fin de levantar el ánimo en Europa, especialmente en estos tiempos difíciles".

Letra de "Halo"

Let me be your halo-oh (halo)

’cause we been through hell and back and all in one night

Let me be your halo-oh (halo)

’cause heaven can wait for us to finish the fight, I-ight

We don’t need a hercules to bring a man onto his knees

No more apologies (oh, no, no, no, no)

Philosophers like socrates define yourself, think on your feet

Go sharpen your teeth

We can be ceo

Yeah, you already know

Yeah, we can be the boss

Fly higher than the gods

We’re not under control

Oh no, no, not anymore

If you feel me then put your hands up

Lеt me be your halo-oh (halo)

’cause wе been through hell and back and all in one night

Let me be your halo-oh (halo)

’cause heaven can wait for us to finish the fight

And I’m stronger than angels

Don’t feel it’s a danger

And now we’ll bring black to the light

Let me be your halo-oh

’cause we been through hell and back and all in one night, I-ight

Medusa had the right idea

Beautiful’s something to fear

For a hundred years (oh, no, no, no, no)

We’re gonna be reachin’ among the stars

Bulls-eyes are all for young queens

We can be ceo

Yeah, you already know

Yeah, we can be the boss

Fly higher than the gods

We’re not under control

Oh no, no, not anymore

If you feel me then put your hands up

Let me be your halo-oh (halo)

’cause we been through hell and back and all in one night

Let me be your halo-oh (halo)

’cause heaven can wait for us to finish the fight

And I’m stronger than angels

Don’t feel it’s a danger

And now we’ll bring black to the light

Let me be your halo-oh (halo)

’cause we been through hell and back and all in one night, ni-ight

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

Don’t need a

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

Let me be your halo-oh (halo)

’cause we been through hell and back and all in one night

Let me be your halo-oh (halo)

’cause heaven can wait for us to finish the fight

And I’m stronger than angels

Don’t feel it’s a danger

And now we’ll bring black to the light

Let me be your halo-oh (halo)

’cause we been through hell and back and all in one night, ni-ight