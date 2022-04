Todos los votos de la OGAE Poll 2022

Durante las próximas semanas, los 43 clubs nacionales que conforman OGAE International, entre ellos España, irán otorgando sus puntos a sus 10 canciones favoritas de la 66ª edición del festival que tendrá lugar el próximo mes de mayo en Turín. El ganador de la OGAE Poll se dará a conocer tan solo unos días antes de la celebración de la Primera Semifinal de Eurovisión 2022. Consulta aquí todos los votos de los clubs de OGAE:

OGAE Francia se ha convertido en el primer club de OGAE en otorgar sus votaciones en la OGAE Poll 2022 . Los galos le han dado la máxima puntuación a la canción "Brividi" interpretada por Mahmood y Blanco . El top tres lo ha completado "Hold Me Closer" de Cornelia Jakobs (Suecia) y "De Diepte" de S10 (Países Bajos).

El segundo club en votar ha sido OGAE Eslovenia. Los eslovenos han otorgado su máxima puntuación a la canción "Brividi" interpretada por Mahmood y Blanco . El top tres lo ha completado "In Corpore Sano" de Konstrakta (Serbia) y "Fulenn" de Alvan & Ahez (Francia).

OGAE Grecia ha sido el tercer club en votar este año. Los griegos le han dado los 12 puntos a la canción "SloMo" interpretada por Chanel . El top tres lo ha completado "Brividi" de Mahmood & Blanco (Italia) y "Hold Me Closer" de Cornelia Jakobs (Suecia).

OGAE Letonia le da los 12 puntos a la canción "Hold Me Closer" de Suecia RTVE

OGAE Letonia cuarto club de OGAE en otorgar sus votaciones en la OGAE Poll 2022 . Los letonos le han dado la máxima puntuación a la canción "Hold Me Closer" interpretada por Cornelia Jakobs . El top tres lo ha completado "Brividi" de Mahmood & Blanco (Italia) y "Give That Wolf A Banana" de Subwoolfer (Noruega).

OGAE Albania quinto club de OGAE en otorgar sus votaciones en la OGAE Poll 2022 . Los albaneses le han los 12 puntos a la canción "SloMo" interpretada por nuestra representante Chanel . El top tres lo ha completado "Ela" de Andromache (Chipre) y "Die Together" de Amanda (Grecia).

OGAE Bulgaria sexto club de OGAE en otorgar sus votaciones en la OGAE Poll 2022 . Los búlgaros le han dado la máxima puntuación a la canción "Brividi" interpretada por los italianos Mahmood & Blanco . El top tres lo ha completado "Hold Me Closer" de Cornelia Jakobs (Suecia) y "Sekret" de Ronela Hajati (Albania).

OGAE Noruega séptimo club de OGAE en otorgar sus votaciones en la OGAE Poll 2022 . Los noruegos le han dado la máxima puntuación, les douze points , a la canción "Brividi" interpretada por los italianos Mahmood & Blanco . El top tres lo ha completado "Hold Me Closer" de Cornelia Jakobs (Suecia) y "SPACE MAN" de Sam Ryder (Reino Unido).

OGAE Turquía décimo club de OGAE en otorgar sus votaciones en la OGAE Poll 2022 . Los turcos también le ha dado les douze points a la canción "SloMo" interpretada por Chanel . El top tres lo ha completado "Hold Me Closer" de Cornelia Jakobs (Suecia) y "Brividi" de Mhamood & Blanco (Italia).

OGAE Rest of the World:

OGAE "Rest of the World" undécimo club de OGAE en otorgar sus votaciones en la OGAE Poll 2022. El club le ha dado la máxima puntuación a la canción "Brividi" interpretada por Mahmood & Blanco. El top tres lo ha completado "Hold Me Closer" de Cornelia Jakobs (Suecia) y "SloMo" de Chanel (España).

La lista de votos la completan Reino Unido (7 puntos), Polonia (6 puntos), República Checa (5 puntos), Francia (4 puntos), Australia (3 puntos), Noruega (2 puntos) y Países Bajos(1 punto)