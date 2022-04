Ella siempre está ready, para romper caderas y corazones, pero sobre todo, para arrasar en el Festival de Eurovisión. Comienza la cuenta atrás para poder ver a Chanel sobre el escenario del Pala Alpitour de Turín. A falta de un par de semanas, la cantante se ha despedido de España y lo ha hecho a lo grande, con una macrofiesta en los Cines Callao, arropada por el público eurofan y también grandes artistas que ya saben lo que es representar a nuestro país en un festival como este. Azúcar Moreno, Rosa López, Blas Cantó y Ruth Lorenzo han revivido uno de los momentos más importantes de su carrera, su paso por Eurovisión, cantando las canciones que una vez sonaron para toda Europa.

Ahora es el turno de Chanel, que promete arrasar en Italia con "Slomo" y su equipo, que ha en esta despedida ha puesto a bailar al público, ¡incluso a María Eizaguirre y a Eva Mora! Esta ha sido la última actuación de la cantante en España antes de poner rumbo a Turín. Poco o nada se sabe de la puesta en escena que allí veremos. Por el momento sabemos que será Palomo Spain quien se encargue de dar forma al vestuario. ¿Qué otras sorpresas nos esperan?

"Te veo con una seguridad que a mí me habría servido en muchos momentos de mi vida", ha reconocido Rosa López. "Un artista, cuando se sube al escenario, entrega su vida entera , y Chanel lo hace de una forma extrema", ha añadido. Ella sabe lo que significa representar a todo un país, por eso le ha dado un consejo antes de emprender su viaje a Turín. "Despùés de 20 años, lo que más miedo me daba era perderme yo . Por eso me agarro mucho a la esencia , eso te conecta. Pisa fuerte por donde vayas ".

Rosa López se ha subido al escenario y con ella ha llegado la nostalgia. La cantante representó a España en el Festival de Eurovisión en 2002 con el tema " Europe's Living a Celebration ". Por mucho que pasen los años, nos seguiremos acordando de la letra del estribillo, ¡cómo olvidarse! Más de veinte años después, Rosa ha vuelto a interpretar la canción que puso a bailar a Europa. "He vivido un momento fan", ha reconocido la propia Chanel, que no dejó de cantar desde su asiento durante su actuación.

El vozarrón de Ruth Lorenzo

¡Menudo chorro de voz! Ruth Lorenzo se ha subido al escenario de los Cines Callao y nos ha vuelto a emocionar interpretando "Dancing in the rain", igual que aquella vez en el año 2014. "Fue de lo más bonito que yo he vivido en mi vida, muy emocionante", ha confesado. Ruth y Chanel ya se conocían, de hecho, habían trabajado juntas en un videpclip de la artista murciana. "No te puedes llegar a imaginar lo orgullosa que me siento de ti. Hagas lo que hagas, ya eres mi ganadora", ha asegurado.

02.54 min Eurovisión 2022 - Ruth Lorenzo canta "Dancing in the rain" en la despedida de Chanel

Tampoco se ha querido perder la fiesta Blas Cantó, que le ha dado el relevo a Chanel después de participar en Eurovisión el año pasado con el tema "Universo". El cantante le ha dedicado un mensaje muy emotivo: "Me inspiras mucho, eres increíble [...] Has hecho que brillemos de nuevo mucho más fuerte. Porque después de las nubes siempre sale el sol, y el sol eres tú". Nieves Álvarez, que de nuevo será la encargada de dar los puntos de España, también ha asistido al evento para apoyar a nuestra representante. La modelo y presentadora ha sido una más entre el público, disfrutando de las actuaciones como buena eurofan.