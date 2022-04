La unión de Chanel, la representante española en Eurovisión 2022, y Palomo Spain es la unión de dos talentos que conectan muy bien con las nuevas generaciones. Y por eso, que el modista y jurado de 'Maestros de la costura' vista a la cantante en Turín es un notición, para la música y para la moda. "Es un orgullo tremendo, es precioso que hayan contado conmigo", dice el modista, que lleva años demostrando su talento y valía. Además, le encanta que sea justo este año, dado el gran apoyo que tiene Chanel y sobre todo las grandes expectativas que se han levantado, soñando incluso con la victoria. Pero ahora Palomo Spain tiene un gran reto. La coreografía es muy potente y tiene dos partes: la del estribillo y la parte instrumental, la del dance break. El vestido que lleve Chanel en el Pala Alpitour de Turín tiene que fotografiar bien, encajar con el escenario y con la canción. Pero sobre todo tiene que estar al servicio de la artista, para que se sienta segura y con libertad de movimientos.

"El vestuario para la actuación es complicadísimo, voy a hacer un traje que sea perfecto técnicamente, pero sin olvidar que ella esté bella, novedosa, atractiva y que brille como nadie", dice. "Es muy importante elegir bien los materiales y sobre todo la forma de coser las piezas, para que resista bien el baile. ¡Es como trabajar para el ballet!". Palomo subraya la importancia de la parte técnica de este trabajo y revela que todo su equipo está volcado. "Estamos todos con el traje de Chanel, somos 20 manos trabajando horas y horas, la mayoría de los días hasta bien entrada las doce y media de la noche. Trabajamos todos los del taller, y a veces hasta la de administración y la de paquetería".

El modista de las estrellas

Palomo sabe en qué terreno se tiene que mover ahora. Sus diseños arrasan en la pasarela y en los escenarios. Ha vestido a divas como Beyoncé, cuando la cantante posó con sus hijos recién nacidos, y ha artistas como Rita Ora, Miley Cyrus, Harry Styles, Madonna ( a quien le hace un 'duro' reproche) y Rosalía. Con la cantante española mantiene una excelente relación y ella ha llevado diseños del cordobés en distintas ocasiones, tanto en las alfombras rojas más importantes como en los escenarios. y nadie olvida el vestuario que le hizo para la gira de 'El mal querer'. "He ido escuchando los temas y he ido entendiendo el mensaje del disco, y cómo ella quiere proyectarse al mundo en este momento de su carrera", decía entonces el modista. "He ido a varios conciertos de Rosalía. Su música me ayuda a crear, me inspira, valoro mucho su trabajo y por eso me ha hecho tanta ilusión crear estos looks para su nuevo proyecto. Mis diseños se confeccionan de forma muy tradicional, pero con una visión de futuro y contemporánea, como la propuesta de Rosalía. Esto nos conecta enormemente y quisimos trabajar juntos en este momento tan importante de nuestras carreras. Siento que seguimos caminos paralelos", decía el modista.