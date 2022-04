Los desfiles de Palomo Spain ofrecen siempre dos espectáculos: el que lanza a la pasarela y el que sienta en su primera fila. En el último desfile contó con Rocío Carrasco y ahora la sensación ha sido Pedro Almodóvar. Todos quieren hablar con él sobre el bofetón que Will Smith propinó a Chris Rock en la gala de los Oscar. El director español estaba sentado en un lugar privilegiado y fue testigo directo de la agresión. Ya se ha promumciado al respecto en un artículo para El Diario mostrando su total rechazo. Y está de nuevo en España con un jet lag que le deja "descerebrado" pero no ha querido perderse el desfile de su gran amigo Palomo.

Pedro Almodóvar con Begoña Villacís EFE

“Soy muy amigo suyo y quería estar aquí. Además, me ha gustado mucho el desfile, me ha encantado”, delcara el director, y nos asegura además que las prendas de esta nueva colección son ideales para el día a día: "Me parece una muy buena opción para acudir a una oficina. Además hay muchas cosas ponibles como chaquetas, cazadoras, los tejidos... El colorido es precioso. Hay unos verdes y naranjas maravillosos".

Desfile de Palomo Spain EFE

El cine y la moda siempre han ido de la mano y el director no ha querido perderse la nueva propuesta de Alejandro Palomo de cara al próximo verano y asegura que mantiene una relación especial con él desde hace ya un tiempo. De hecho, su relación se remonta varios años atrás cuando el propio Pedro visitó el taller de Alejandro en Posadas (Andalucía) para disfrutar de primera mano de los estilismos de Palomo.

Almodóvar es uno de esos directores de cine que le da especial importancia al vestuario y a la moda en sus películas y algunos de los vestidos que ha sacado se han vuelto icónicos. En Madres Parelas, con 8 nominaciones a los Goya, ya utilizó algunos estilismos de Palomo Spain y no desacarta en vovler a hacerlo para su próximo filme, Manual para mujeres de la limpieza, en el que Cate Blanchett se estrena como ‘chica Almodóvar’: "Estamos empezando, será para el año que viene pero algo puede caer. Transcurre en los 90 pero hay algo de esto que se puede trasladar. De momento no puedo asegurarlo".

Desfile de Palomo Spain EFE

Almodóvar acaba de aterrizar de Los Ángeles desués de vivir en primera persona la gala de los Oscar 2022 y la ya famosa bofetada de Will Smith a Chris Rock. Sobre esto no ha querido pronunciarse, pero si ha querido resaltar la nominación española de su amiga y compañera Penélope Cruz: "El premio es que 'Pe' haya estado nominada. Eso de que esté nominada una actriz española por una película española es absolutamente histórico".

Durante su estancia en los Oscar, el director manchego ha aprovechado la gala, las fiestas y los eventos que había en Hollywood para ver de cerca y hablar con las actrices con las que le gustaría trabajar en su nueva película. Almodóvar ha compartido algunas fotos de sus encuentros, entre ellos una con Zendaya.

Al desfile también han ido Mario Vaquerizo y Fabio McNamara, que fue pareja artística de Pedro Almodóvar en los años 80, en plena Movida Madrileña. Juntos arrasaron en los escenarios alternativos y en el cine, con cintas tan icónicas como Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón o Laberinto de pasiones. Pedro Almodóvar ve en Palomo Spain algo de aquella movida tan rebelde, que supuso un aire fresco para gran parte de la sociedad.

Mario Vaquerizo con Fabio McNamara EFE

También ha ido María, la hija de Verónica Forqué, que fue también chica Almodóvar. Verónica Forqué trabajó con Almodóvar en Kika y Qué he hecho yo para merecer esto. Además, hemos visto a otros personajes como Eduardo Casanova, Jedet e incluso a su amiga y compañera de programa María Escoté junto a algunos aprendices de Maestros de la Costura.