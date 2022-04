94 galas y miles de anécdotas, muchas de ellas no han salido a la luz. Hay momentos en los Premios Oscar que inevitablemente acaban eclipsando películas y galardonados. La mayoría de las veces ocurre cuando son cómicos o, por el contrario, demasiado polémicos. Esta última edición será recordada como "la gala en la que Will Smith abofeteó a Chris Rock". El actor de El método Williams no ha sido el único que ha conseguido acaparar toda la atención de la noche más importante de Hollywood. ¿Qué otros momentos bochornosos le robaron el protagonismo al cine y al glamour?

El bofetón de Will Smith a Chris Rock El momento más desagradable de la noche de los Oscar lo protagonizó un irreconocible Will Smith. Iba a ser su noche, la noche en la que recogería su estatuilla, pero su hazaña ha quedado relegada a un segundo plano. Todo empezó con una broma de mal gusto que lanzó Chris Rock hacia Jada Pinkett, la mujer de Smith que tiene problemas de alopecia. El cómico hizo un chiste sobre su cabeza rapada, comparándola con la Teniente O'Neil, algo que no le hizo nada de gracia a juzgar por su cara. Tampoco a su esposo, que no dudó en levantarse de su asiento y subirse al escenario para darle una bofetada. "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca", le gritaba Will Smith. 01.37 min Will Smith abofetea a Chris Rock en la gala de los Oscar Algunos pensaron que se trataba de una actuación, pero al subir a recoger el premio, Smith se disculpó con la Academia y con el resto de nominados. En ningún momento se dirigió a Chris Rock. "El amor te hace hacer cosas muy locas", se justificaba entre lágrimas.

La caída de Jennifer Lawrence Era la primera vez que ganaba un Oscar, pero su caída eclipsó su discurso y todo lo que vino después. A Jennifer Lawrence le pasó lo que todos hemos temido alguna vez, solo que a ella la estaban viendo millones de espectadores. La actriz, que no esperaba escuchar su nombre, subió las escaleras con un vestido de ensueño que le jugó una mala pasada al tropezarse. El público allí presente se levantó a aplaudir después de lo sucedido. "Chicos, solo os habéis levantado porque os sentís mal porque me he caído y es muy vergonzoso, pero gracias", decía Lawrence.

El 'no Oscar' de La La Land Un error histórico en los Premios Oscar truncó los sueños de La La Land y todo su equipo. Ya estaban en el escenario celebrando su victoria después de escuchar su nombre en la categoría de mejor película. Todo se trataba de un fallo, ya que en realidad, la ganadora había sido Moonlight. Warren Beatty había leído el sobre incorrecto. "No, no es una broma", aclaraba el productor Jordan Horowitz ante la incredulidad del público.

Robert Opel, el hombre desnudo Robert Opel es el nombre del hombre que corrió desnudo sobre el escenario durante la gala de los Premios Oscar en 1974. El fotógrafo consiguió burlar las medidas de seguridad mientras el actor David Niven daba paso a Elizabeth Taylor. "Ha ocurrido lo que tenía que ocurrir. pero ¿no es fascinante pensar que la única risa que puede desatar ese hombre es la que genera cuando se quita la ropa y muestra sus pequeñeces?", soltó Niven justo después arrancando las carcajadas del público.