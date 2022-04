¿Qué le pasa a Jada Pinkett, la esposa de Will Smith?

Si hay que destacar un nombre por encima de todos en estos Premios Oscar 2022 es sin duda Will Smith, que se ha llevado el premio a mejor actor por su brillante interpretación en 'Método Williams', y ha protagonizado un momento surrealista que ha dejado desconcertados tanto a los asistentes como a la audiencia que sigue la gala desde casa. Momentos antes de que le dieran el premio, el presentador Cris Rock ha hecho un chiste relacionado con Jada Pinkett, la esposa de Will. Entonces el actor se ha levantado de su asiento y a modo de gag, le ha soltado una bofetada al cómico. Pero no sólo eso, cuando se ha sentado, y todo el mundo estaba desconcertado con la situación, Will le ha reprochado sus palabras gritando: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca". ¿Forma parte del show o de verdad se ha molestado tanto Will Smith en una de las noches más importantes de su carrera? Lo cierto es que el presentador ha bromeado acerca la cabeza rapada de Jada , quien ha reconocido públicamente que sufre alopecia, al compararla con la Teniente O'Neil, de la película de Ridley Scott. ¿Por qué va rapada? ¿Tiene alguna enfermedad?

Jada Pinkett | Premios Oscar 2022 GTRES

Trastorno autoimune de alopecia La alopecia y la calvicie es un tema recurrente para muchos hombres, pero también para muchas mujeres que a diferencia de ellos, no pueden lucir su alopecia sin que se piense que puedan sufrir una enfermedad como el cáncer. Lo cierto es que Jada Pinkett tiene un trastorno autoimune de alopecia, que afecta a los folículos pilosos y deriva en la pérdida de cabello. Una calvicie común que aunque no sea una enfermedad, suponer un drama para muchas mujeres. Will Smith y Jada Pinkett | Premios Oscar 2022 GTRES

Mostró su problema en las redes sociales Con el fin de que no surgieran rumores a su alrededor, fue la propia Jada quién se mostró lo más natural posible en su perfil de Instagram, con un video en el que se retira el pañuelo que solía lucir para mostras su pérdida de pelo: "Todos saben que he estado luchando contra la alopecia", reconocía en su publicación. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Jada Pinkett Smith (@jadapinkettsmith)“ “