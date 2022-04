Kristen Stewart ha protagonizado uno de los momentos más románticos de los Premios Oscar 2022. Ha acudido a la alfombra roja junto a su novia Dylan Meyer, y mientras posaban para los fotógrafos y saludaban a los medios, se han dado un apasionado beso que ya se queda como uno de los momentazos de esta edición. Se nota la emoción en la pareja por la primera nominacón de Kristen a los Oscar, por su interpretación en la película 'Spencer'. No es la primera vez que posan juntas en público y son un reclamo para los medios como la nueva pareja de moda. Dylan Meyer es guionista, y ya están comprometidas, por lo que se avecinan campanas de boda. Te contamos quién es.

Kristen Stewart, cada vez más abierta

Pese a la discreción que siempre le ha caracterizado, Kristen Stewart está haciendo un esfuerzo por ser más transparente con los medios y servir como representante del colectivo LGTBIQ+. Aunque no se arrepiente de su actitud en el pasado, cree que ser excesivamente celosa de su intimidad ha podido jugarle malas pasadas. "Creo que a lo mejor hay cosas que han hecho daño a la gente con la que he salido. No porque me diese vergüenza ser abiertamente gay, sino porque no me gustaba darme al público de esa manera. Lo sentía como si me estuviesen robando", dijo en una entrevsita a la revista InStyle.