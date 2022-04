Sebastián Yatra ha desatado la locura en la alfombra roja de los Oscar 2022. Le gusta la moda y se divierte jugando con distintos estilos. En estos días de promoción ha llevado prendas de firmas clásicas como Boss y de marcas más atrevidas como Moschino. Esta ha sido la elegida para la noche de los Oscar y su director creativo le ha hecho un sensacional frac en tono rosa chicle. Entre sus etiquetas preferidas hay algunas tan famosas como Jean Paul Gaultier, Balenciaga y Dolce&Gabbana. Con los italianos mantiene una buena relación y fue uno de los invitados al desfile que se celebró en Venecia, un espectáculo pasado por agua y granizo que nunca olvidará: según él, Vin Diesel le salvó la vida. Yatra es un buen reclamo para las firmas y diseñadores, y todas las revistas de moda le quieren en su equipo: le hemos visto en portada de cabeceras internacionales y también en editoriales de moda y estilo en revistas vanguardistas como Neo 2.

Rivales en los Oscar

Toda Colombia está pendiente de uno de sus artistas más ilustres, Sebastián Yatra. No está nominado al Oscar, pero es uno de los cantantes que se subirá al escenario del Dolby Teather. El cantante presentará el tema 'Dos oruguitas', de la película Encanto, que está nominada a Mejor canción. Ganar es muy difícil, porque los rivales son muy potentes. Yatra se medirá con Beyoncé (que junto a DIXSON ha compuesto y escrito 'Be alive', de El método Williams; Billie Eilish y Finneas, autores de 'No time to die', el temazo de la última entrega de James Bond; y Reba McEntire intepreta 'Somehow You Do', de Four good days, tema compuesto por Diane Warren (ha logrado 12 nominaciones, pero nunca se lo han dado). La otra canción nominada es 'Down to joy' de la película Belfast, con música y letra de Van Morrison.

Sebastian Yatra se atreve con un esmoquin rosa chicle de la casa Moschino GTRES

El tema 'Dos oruguitas' lo firma Lin-Manuel Miranda, compositor neoyorquino con sangre puertorriqueña, y fue él quien escogió a Sebastián Yatra para cantar esta canción. "Siempre ha sido un sueño mío ser parte de una película de Disney y realmente me llega al corazón cuando es una película de Disney sobre mi país y muestra lo mejor que tenemos para ofrecer, que es el amor, la familia y los milagros", decía Yatra en durante la promoción. Es la primera vez que hace una letra en español y se decidió a hacerlo "porque las palabras centrales de la metáfora son más bonitas en español, a nivel técnico: oruguitas, crisálidas, mariposas son palabras muy bonitas". Es la primera vez que escribe en español, por lo que representó todo un reto, pero decidió hacerlo porque las palabras “centrales de la metáfora son más bonitas en español, a nivel técnico: oruguitas, crisálidas, mariposas son palabras muy bonitas".