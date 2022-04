No hay nada que nos guste más que una buena alfombra roja y los Premios Oscar lo saben bien. Aparte de los ganadores, los perdedores y los momentazos inesperados que pueden surgir a lo largo de la gran noche del cine, una de las cosas que más expectación genera son los looks de sus invitados. No nos queremos perder ningún modelito y menos todavía los de las nominadas a mejor actriz. Este año, Nicole Kidman, Jessica Chastain, Olivia Colman, Kristen Stewart y Penélope Cruz se disputan la estatuilla, aunque seguro que también se enfrentarán por convertirse en la mejor vestida de la noche.

Nicole Kidman Con varias nominaciones y un Oscar en su casa, Nicole Kidman se ha paseado por la alfombra roja del evento muchísimas veces. Siempre nos regala unos looks increíbles y algunos de los mejores han sido precisamente en la ceremonia de los Premios Oscar. En 2007 nos dejó boquiabiertos con un espectacular Balenciaga rojo en el que el gran protagonista (aparte, por supuesto, de la propia Nicole) era un gran lazo que caía desde su cuello hasta el suelo. Nicole Kidman, de Balenciaga en los Oscar 2007 GTRES GTRES/ Kevork Djansezian / AP Photo / Radialpress Se trata sin duda de uno de los mejores looks que se han visto sobre la alfombra roja de los Oscar, aunque también destaca el que llevó a la ceremonia en 1997. Acompañada de Tom Cruise, su entonces pareja y nominado al mejor actor por su trabajo en Jerry Maguire, Nicole Kidman deslumbró con un diseño de John Galliano para Christian Dior. Nicole Kidman y Tom Cruise en los Oscar de 1997 GTRES GTRES/ CHRIS PIZZELLO/ AP Photo

Jessica Chastain Nominada en 2012 como reparto por Criadas y señoras y en 2013 como protagonista por La noche más oscura, Jessica Chastain podría alzarse este año con el galardón a la mejor actriz gracias a su interpretación en Los ojos de Tammy Faye. La estadounidense es siempre una de las más elegantes y lo demuestra en cada ocasión que se le presenta, como en el último Festival de Cine de San Sebastián, donde se marcó un Pataky vestida de Miu Miu. Jessica Chastain se marca un 'Pataky' con este espectacular vestido de Miu Miu Mención especial, como no podía ser de otra manera, a los increíbles vestidos que lució en la ceremonia de los Oscar con motivo de sus dos últimas nominaciones. Para su primera vez como candidata a la estatuilla optó por un palabra de honor de la firma Alexander McQueen, un escote que también llevó el año siguiente, en aquella ocasión de Armani Privé. Jessica Chastain, de Alexander McQueen en los Oscar de 2012 GTRES GTRES/ Doug Peters/ Uk Press Jessica Chastain, de Armani Privé en los Oscar de 2013 GTRES GTRES/ Todd Williamson/ AP Photo

Olivia Colman En 2019, Olivia Colman subió al escenario del Teatro Dolby para recoger su Oscar como mejor actriz por su interpretación en La favorita. Lo hizo luciendo un sobrio vestido de Prada en verde botella combinado con una capa negra en tejido transparente con pedrería. Para rematar este elegantísimo estilismo, la británica optó por joyas de Chopard. En 2019 Olivia Colman ganó por su papel en 'La favorita' con un diseño de Prada.

Kristen Stewart Primera nominación a los Premios Oscar para Kristen Stewart. Lo ha logrado por su interpretación de una de las figuras más fascinantes de la realeza británica, Lady Di. Sin embargo, la candidata a la estatuilla por Spencer ya ha estado presente en alguna que otra ocasión en la gran noche del cine, como en 2013, cuando aún era conocida por haber dado vida a Bella Swan en Crepúsculo. Kristen Stewart, de Reem Acra en los Oscar de 2013 GTRES GTRES/ John Shearer / AP Photo Aquella vez llevó un vestido de Reem Acra, un estilo que contrasta con los looks que lleva ahora la actriz, mucho más rompedores. Como ejemplo, su aparición en el Festival de Venecia, donde sorprendió con un traje negro de pantalón corto y con un conjunto de estilo lencero. Ambos los firmaba Chanel, la casa en la que más confía Kristen Stewart. Kristen Stewart en el Festival de cine de Venecia AFP Kristen Stewart en la premiere de 'Spencer' en la Mostra de Venecia EFE FRR HK