El paso de Jessica Chastain por el Festival de Cine de San Sebastián está dando mucho que hablar, y no solo por su imparable carrera profesional. La estrella de Hollywood acierta en cada aparición pública con diferentes outfits, cada uno perfectamente elegido para cada ocasión. La alfombra roja de Donostia se rinde a sus pies con su último look, un espectacular vestido en color negro de la firma Miu Miu. La espada completamente abierta roba todo el protagonismo y, junto a la abertura de la falda, dan el toque de sensualidad a uno de los estilismos más sofisticados de la edición, aunque lo cierto es que no le han faltado grandes competidoras. El cuello y los bordes del vestido están rematados con pedrería.

La actriz Jessica Chastain en la alfombra roja del Festival de San Sebastián GTRES GTRES

Su increíble melena pelirroja suelta, colocada estrategicamente hacia un lado para no tapar la espalda. El maquillaje, muy natural, destacando el azul de sus ojos con sombra negra. Echamos de menos unos pendientes para completar el look.

La comodidad está sobrevalorada. Eso debió pensar Jessica Chastain al optar por estos taconazos de vértigo. Unas sandalias en color negro que estilizan su figura y combinan a la perfección con el resto del look.