El cine español está de enhorabuena. Penélope Cruz y Javier Bardem han sido nominados a los Premios Oscar, así como Alberto Iglesias (banda sonora original por Madres Paralelas) y el cortometraje El limpiaparabrisas, dirigido por Alberto Mielgo. La de Alcobendas no ha podido evitar emocionarse en la entrevista que le ha hecho Carlos del Amor en el Telediario, y no es para menos: es la cuarta vez que opta a una estatuilla, una alegría que comparte este año con su marido.

Javier Bardem, protagonista de Ser los Ricardo, ha sido el primero de los dos en ser anunciado. "Yo he empezado a gritar de alegría y he visto que él no reaccionaba porque él no se podía alegrar porque quería que saliera el mío también. Yo le decía '¡pero disfruta de esto! ¡Han dicho tu nombre!'. Y él estaba serio, mirando a ver qué pasaba", asegura Penélope Cruz. Pero no ha tenido que esperar mucho, porque poco después decían el nombre de su mujer.

"Ya sé que es muy ambicioso, pero lo que quería era compartirlo con ella, que lo compartiésemos juntos. Si no, no tendría sentido", ha asegurado el actor en una rueda de prensa. Además, los nominados de cada categoría se anuncian por orden alfabético: Bardem ha sido el primero, pero en el caso de Pe, antes han dicho los nombres de Jessica Chastain y Olivia Colman. "Demasiadas C", asegura Bardem que dijo ella antes de que pronunciaran su nombre.

03.33 min Penélope Cruz, tras su nominación y la de Bardem a los Oscar: "Me parecía difícil la de uno, los dos rozaba lo imposible"

"Me parecía difícil uno. Ya los dos me parecía rozando lo imposible", confiesa a Carlos del Amor Penélope Cruz, nominada por Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar. "Luego cuando han dicho mi nombre también, es que yo me he caído al suelo. Luego ha venido mi madre, mi hermana… No sé, yo las últimas dos horas me las he pasado llorando", cuenta.

Un matrimonio de Oscar Desde luego, la nominación del matrimonio es una noticia muy especial, aunque no es la única pareja de actores a la que les pasa. Aparte de Kirsten Dunst y Jesse Plemons, también lo vivieron Vivien Leigh y Laurence Olivier, Elizabeth Taylor y Richard Burton y Frank Sinatra y Ava Gardner, entre otros. Los españoles tienen también un Oscar cada uno como mejores actores secundarios por sus papeles en Vicky Cristina Barcelona y No es país para viejos. ¿Lograrán hacerse con la estatuilla como protagonistas? Penélope Cruz, Javier Bardem y otras seis parejas nominadas juntas en los Oscar De los sueños por cumplir dice que "siempre quedan muchos, porque siempre hay mucho que aprender, mucho por mejorar". Penélope Cruz tiene claras sus prioridades. "La misión más importante de mi vida, que es el día a día como madre, disfrutar de eso y hacerlo bien… o intentarlo. Esa es la mejor escuela de la vida", explica emocionada. Se refiere a Leo y Luna, sus hijos con Javier Bardem. El mayor nació en 2011 en Estados Unidos y dos años más tarde dio a luz a Luna en España. Aunque Penélope Cruz y Bardem coincidieron en el rodaje de Jamón, jamón ("A Bigas Luna le debo una carrera y una mujer", ha llegado a decir él), su romance comenzó años más tarde. Javier Bardem y Penélope Cruz: Pareja de un tórrido flechazo con sabor a jamón RAQUEL ELICES