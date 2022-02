Javier Bardem, Penélope Cruz, Alberto Iglesias y el corto 'El limpiaparabrisas', nominados a los Oscar

Penélope Cruz, Javier Bardem y Alberto Iglesias han conseguido su cuarta nominación al Oscar, mientras que la representante española a la mejor película de habla no inglesa, El buen patrón, no ha pasado el corte. También está nominado el cortometraje de animación El limpiaparabrisas, del director madrileño Alberto Mielgo. El poder del perro, de Jane Campion, parte como favorita con 12 nominaciones.

Penélope Cruz ha conseguido su cuarta nominación al Oscar por su papel en Madres paralelas, por el que ya logró la Copa Volpi a la mejor actriz en Venecia,

La actriz también ha conseguido los premios de la Asociación de Críticos de Los Ángeles (LAFCA), de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine estadounidense y el International Star Award del festival californiano Palm Springs. Por su parte, la recién estrenada Asociación de Críticos de Cine Norteamericanos (NAFCA) acaba de otorgar el premio a mejor película internacional a Madres paralelas.

Penélope Cruz ya fue nominada como mejor actriz protagonista por Volver en 2007 y ha optado dos veces como secundaria: Nine (2010) y Vicky Cristina Barcelona, por la que logró la estatuilla en 2009.

Penélope aspira al galardón frente a Jessica Chastain (Los ojos de Tammy Faye), Olivia Colman (La hija perdida), Nicole Kidman (Ser los Ricardos) y Kristen Stewart (Spencer).

Penélope Cruz en 'Madres paralelas'

Javier Bardem ha conseguido su cuarta nominación al Oscar por Ser los Ricardo, en la que interpreta al marido de Lucille Ball (Nicole Kidman). Es su tercera como protagonista (Antes de que anochezca, 2001; y Biutiful, 2011), tras el Oscar como secundario que logró en 2008 por No es un país para viejos.

Bardem competirá contra Benedict Cumberbatch (El poder del perro), Andrew Garfield (Tick Tick Boom), Will Smith (King Richard) y Denzel Washington (The tragedy of Macbeth).

Javier Bardem en 'Los Ricardos'

Alberto Iglesias ha conseguido su cuarta nominación a los Oscar en la categoría de banda sonora original, la primera por una película dirigida por Almodóvar, con el que empezó a trabajar hace 26 años en La flor de mi secreto. El vasco también está nominado a los Globos de Oro y ha conseguido el galardón de la crítica de Los Ángeles.

Iglesias ya estuvo nominado por sus trabajos en El jardinero fiel (2005), Cometas en el cielo (2007) y El topo (2011).

En declaraciones a RNE el compositor ha querido destacar el papel de Penelope Cruz en la película, por el que también ha sido nominada, y que considera que fue lo que pudo propulsarle a “escribir con tanta devoción la música"

Iglesias competirá contra Hans Zimmer (Dune), Germaine Franco (Encanto), Nicholas Brittel (No mires arriba) y Jonny Greenwood (El poder del perro).

La única película española que ha sido finalista en la categoría de mejor música original fue la coproducción con México El laberinto del fauno.

Alberto Iglesias

El limpiaparabrisas, coproducción hispano-estadounidense dirigida por el madrileño Alberto Mielgo (Torrelodones) ha sido nominado en la categoría de mejor cortometraje de animación. Cuenta la historia de un hombre que se fuma un paquete entero de cigarrillos, en una cafetería, mientras se hace una sencilla pero complicada pregunta: "¿Qué es el amor?".

Afincado en Estados Unidos, Alberto Mielgo es uno de los animadores españoles más solicitados y ha conseguido tres premios Emmy por su cortometraje The Witness, perteneciente a la serie Love, Death & Robots, de Netflix, que prácticamente se hizo él solo. También ha sido premiado por su trabajo en la serie animada Tron: La resistencia. Y destacó por su trabajo en Spider-Man: Un nuevo universo, que consiguió el Oscar a la mejor película de animación.

Hace unos días, Alberto, que reside en Los Ángeles, estuvo en España dentro de los Encuentros en Madrid por los Oscar 2022, donde habló sobre su trabajo. Y el cortometraje puede verse en Youtube, en su versión original en inglés.

Fotograma del corto 'El limpiaparabrisas'