Es curioso como habiendo sido 2021 un pésimo año en casi todos los sentidos, echando por tierra las esperanzas que teníamos de pasar página a la pandemia (imagino que ingenuamente, a la vista de los hechos acontecidos), el cine que hemos podido ver ha sido sin duda estupendo. Como prueba, las candidatas a mejor película que compiten por el Goya en esta edición.

Solo son cinco, pero podrían haber sido más. Además de las nominadas, yo he visto un puñado más de excelentes películas españolas. Rompo una lanza por El amor en su lugar (Love gets a room), la película de Rodrigo Cortés que creo que merecía mucho más y que creo que se ha visto perjudicada por una fecha de estreno que en tiempos de pandemia la ha penalizado. Queda pues para los registros que para mí El amor en su lugar es una de las mejores películas (de aquí y de allá) de 2021.

Peo vamos con las candidatas, que tienen sobrados méritos para ello. Como se supone que hay que mojarse, comienzo por el final, pero antes me voy al principio: sin desmerecer a nadie, yo creo que hay tres películas que, para mí, destacan en este quinteto, que son El buen patrón, Madres paralelas y Maixabel estrenadas además con apenas 2 semanas de diferencia unas de otras. Esta reflexión me deja pues poco margen para defender las posibilidades de Mediterráneo y Libertad,, pero no me lo quita para defender su valía.

Pero en lo que toca a la película, nada que empañe un excelente trabajo que viene a sumarse a todo ese subgénero que el cine nos ha dado sobre eso que los americanos llaman el coming of age, en este caso el de Nora, quien, parafraseando aquella hermosa canción de tequila: Hace ya/ De un tiempo a esta parte/ Tú notas que... /Te están pasando cosas que antes no.../ No te habían sucedido jamás / Sabes que te estás haciendo grande y eso está bien/ Pero algo dentro tuyo has perdido y es.../ Difícil de buscar ("Que el tiempo no te cambie").

Me cuesta hablar de las tres sin que parezca que una me parece mejor que las otras, de modo que voy a destacar primero la excelencia de las tres, tanto desde el punto de vista de la producción como de la puesta en escena, guion, y todo eso que hace que las películas tengan consistencia.

Madres parelelas

Como me sucede con algunas películas de algunos cineastas que a veces no acaban de llegarme tras algún desengaño, fui a ver Madres paralelas con algo de inquietud. Quería que me gustara, sin decírmelo mucho a mi mismo, pues unos días después tendríamos delante de nuestras cámaras a Pedro Almodóvar como padrino de Días de Cine, y lo último que quería era no poder ser sincero con él si la película no me hubiera gustado. Se me da fatal mentir.

De modo que me puse a ver la película y creo que no habían pasado cinco minutos y ya me había quitado ese agobio de encima. Fue cuando el personaje de Israel Elejalde le recuerda al de Penélope Cruz la frase con la que el presidente Rajoy se refirió a la asignación presupuestaria de fondos para poder poner en marcha la Ley de Memoria Histórica. Pensé “Almodóvar ya va a estar en el punto de mira de algunos”, siendo como es una frase tomada literalmente de unas declaraciones de Rajoy.

05.44 min Días de Cine - 'Madres paralelas'

Pero la película no se queda en esa cita, sino que nos va atrapando en dos historias paralelas. Por un lado, la de esas madres, Penélope Cruz, Janis, y Milena Smit, Ana, que paren al mismo tiempo y luego pasa lo que pasa (no quiero hacer spoilers), y en paralelo la de la madre de esta última, Teresa, interpretada por una excelente Aitana Sánchez Gijón. Y en paralelo a una historia muy almodovariana, llena de esos decorados llenos de guiños, de una luz prodigiosa que firma José Luis Alcaine en la que considera que es la película suya en la que “casi” ha conseguido la luz que siempre buscó y la profundidad de campo que siempre le obsesionó.

Por otro lado, está esa trama, valiente, sobre la memoria histórica. Vivimos en un país tan raro que cuesta pensar que hay quien se siente ofendido porque algunas personas quieran recuperar los cadáveres de sus familiares enterrados en las cunetas para darles una sepultura digna y cerrar heridas, siendo como es que hay quien sostiene que eso es abrir heridas. Almodóvar, que había producido el excelente documental El silencio de otros se moja en el tema sin recurrir a la brocha gorda. El resultado es emocionante, y yo puedo decir que el ultimo plano de la película me produjo un nudo en la garganta de esos que tardan en quitarse.

Excelente, Penélope Cruz, excelente Milena Smit, a quien parece esperarle una carrera fabulosa, y maravillosa Aitana Sánchez Gijón declamando unos versos muy pertinentes de Federico García Lorca mientras persigue ese sueño suyo de ser actriz (muy almodovariano, por cierto).