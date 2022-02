Un año más son cuatro las actrices que consiguen llegar a la final de cine más cotizada. Y así van 36 ediciones donde se valora el riesgo, la diversidad y la reivindicación de que, aunque no lo tengan fácil, son la demostración palpable de que las actrices, a partir de cierta edad, no son invisibles. En el cine español, son imprescindibles.

Plumarquista Cruz La actriz de los récords. Ninguna ha conseguido jamás tantas nominaciones en su categoría. Llega la número 13 y no es el momento de creer en supersticiones porque Penélope siempre está de premio. Tres Goyas ya en sus estanterías que charlan con Oscar, Volpi y BAFTA. 00.16 min Penélope Cruz, Israel Elejalde y la calavera en 'Madres paralelas' La adolescente de Alcobendas que cuando vio Átame en un cine de barrio soñó con trabajar algún día para Pedro Almodóvar no solo lo ha conseguido sino que juntos forman ya una marca indiscutible. La musa, la amiga, la confidente, la actriz que se deja moldear en las manos de un director exigente que sabe que con ella no hay límites. Su último regalo: esa Janis por la que puede ganar una nueva estatuilla. Esta ‘Madre paralela’ no lo tiene fácil. Sus compañeras, que no rivales, llegan con ganas de Goya.

Adicta al riesgo “Estoy flipando… este año sí que no me lo esperaba”. Primeras declaraciones de Emma Suárez a la llegada de la Academia de Cine el día que se desvelaban las nominaciones. Y es así. Porque apostó por una película de director novel, Javier Marco, en una historia pequeña, Josefina, que pasó desapercibida prácticamente para el público pero afortunadamente no para los votantes. 01.27 min Se estrena 'Josefina', la historia de un amor tardío protagonizado por Emma Suárez y Roberto Álamo Historia de silencios en la carrera de una actriz que ha dicho, y mucho, en nuestro cine, y lo que le queda por decir. Llega a su séptima nominación en una carrera en la que ya ha ganado tres Premios Goya y a la que ha dedicado 43 años de sus 57. Décadas en la que nos ha regalado momentos inolvidables de película.

La primera vez De todas las finalistas es la más veterana y la que nunca había sido tentada por Goya: Petra Martínez. Quién no puede adorar a Petra Martínez. Y quién no ha ‘googleado’ su nombre después de ese discurso que se ha hecho viral donde ensalzaba las virtudes de la masturbación sin filtro de edad. “pic.twitter.com/PaxDVZEZNn“ — Premios Feroz (@PremiosFeroz) January 30, 2022 Ojos pícaros, voz inconfundible, y una carrera incontestable en teatro, televisión y un cine que la quiere más que nunca. Actriz con la que siempre es una maravilla hablar y que confiesa que quiere premios y que ya le tocan a sus 77 años. Ella ya visualiza la noche del 12 de febrero en Valencia: “si no gano, no pasa nada y, si gano, no va a haber sitio para mi alegría”. Y gane o no, ahí estará su pareja y su compañero de viaje eterno, Juan Margallo, recordando que ese tándem es indestructible porque La vida… era eso.