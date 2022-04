El mismo año que Meryl Streep recogía su Oscar

por "La decisión de Sophie"

y Ben Kingsley se alzaba con el de mejor actor

por su interpretación en "Gandhi

un español José Luis Garci conseguía el galardón

de la Academia de Hollywood a mejor película de habla no inglesa.

Esta noche recuperamos "Volver a Empezar"

el primer Oscar en la historia de nuestro cine.

Pero yo bebía los vientos por ese chico,

que según decía además de jugar en el Sporting

escribía poemas en las revistas.

Ahora se están vendiendo mucho sus libros Don Antonio

Claro con lo del premio, pues ya sabe usted.

Os pido un brindis por Antonio Miguel Albajara.

Cuando somos jóvenes todos pensamos que las personas mayores, no se aman.

En realidad solo se envejece cuando no se ama,

me gusta más la primera parte de mi vida

porque en ella estabas tú.

¿Qué tal Andrea?

Muy bien, buenas noches.

Como no recordar ese - Volver a Empezaaaaaar...

Primera película española que se hace con el Oscar

a la mejor película de habla no inglesa.

Si así lo anuncia la actriz Luise Rainer ¿no?

Ese 11 de abril del 83, a las 6 horas y 19 minutos

si queremos ser muy, muy exactos

Garci subía al escenario para recoger el primer Oscar

a una película española y en lengua castellana.

Y la verdad que para sorpresa de muchos,

porque hasta aquel momento que el cine español consiguiera un Oscar

parecía una gesta bastante lejana.

Es cierto que varios directores habían sido nominados

Bardem, Berlanga, que Luis Buñuel había conseguido un Oscar

participación de Francia por el "Discreto Encanto de la Burguesía"

y que Gil Parrondo también había conseguido dos galardones

a mejor dirección artística.

Curiosamente luego se encargaría de los de "Volver a Empezar"

Pero en esta película de Garci, la que verdaderamente abre las puertas

y demuestra que la gesta es posible.

Creo que nos ha venido muy bien para los que hacemos cine en España

porque, bueno, a pesar de... aparte de ser un reconocimiento

creo que esto puede servir para abrir mercados, sobre todo la cosa inglesa,

Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y esto puede ser muy beneficioso

porque, como dijeron el año pasado los ingleses con "Carros de Fuego":

The British Are Coming, pues ahora abrá que decir The Spanish Are Coming

¿Qué crees que le interesó a la Academia de Hollywood

para premiar "Volver a Empezar".

Es una película que nos remite mucho al cine clásico norteamericano

tanto por el estilo, sobrio, que adopta Garci en esta ocasión

como por el tema, ¿no? este amor eterno

el gran reencuentro entre una mujer y un hombre

para el que Estados Unidos además ha sido un país de acogido

durante el exilio, que es un dato muy importante.

Ex futbolista, pero que ahora es profesor universitario

o sea, que se mueve en el ambiente intelectual en San Francisco

recién Premio Nobel, una película en la que además

Cole Porter suena de fondo, en muchas ocasiones

y más si estos elementos afines a la cultura norteamericana

aún que siempre es delicado buscar interpretaciones

más allá de lo cinematográfico,

pero si que este premio se interpreto también

como una manera de reconocer la nueva España democrática, ¿no?

sobre todo con este enfoque concreto que había presentado Garci

Estamos ante su quinta película,

y es verdad que... si que notamos un cambio

con respecto a lo que había hecho anteriormente.

Sí, porque deja atrás un poco la visión desencantada

que había adoptado hasta el momento.

Aquí si nos damos cuenta notamos como una reconciliación muy serena

como de contextos social y político.

Y es una serenidad que también está incluso en el paisaje,

en el paisaje asturiano y en ciudad de Gijón

las localizaciones, además la fotografía de Manuel Rojas

lo expresa muy bien, transmite una tranquilidad

que casi, envuelve a los personajes ¿no? los trata muy bien

y también nos está hablando de la idea de olvidar el pasado

de manera, muy calmada, es un pasado que está en off,

del que no hay flashback, se cuenta muy poco de lo que ocurrió

y propone más bien, mirar hacia el futuro.

Además la película tenía algo de homenaje

hacia esa generación interrumpida, así lo llama Garci

que son aquellos españoles

que eran jóvenes cuando aconteció la guerra civil

y qué bueno, ahora con la llegada de la democracia,

pueden tener esa segunda oportunidad.

Pero "Volver a Empezar" es ante todo una gran historia de amor

entre dos viejos amigos.

Sí, eso de la historia recae en esta historia de amor entre Ferrandis,

que un año antes ya había protagonizado "Verano Azul"

y Encarna Paso,

que también participaba además en "Demonios en el Jardín"

de Gutiérrez Aragón, una de las tres películas que competía

con "Volver a Empezar" por esa candidatura.

Yo creo que todo el mundo cuando piensa en esta película

también recuerda la historia de amistad entre Bódalo y Ferrandis

esa escena en la oficina, antológica, que era como...

la enésima demostración del talento de estos actores

que además eran amigos en la vida real

y creo que se añade como una capa de emoción más.

Antonio, lo siento

lo siento mucho.

Si está bien.

Y no conviene olvidar a los secundarios

porque por ejemplo Agustín González, con dos o tres escenas

aporta como la ligereza que la película también necesita,

le sienta muy bien.

Por el amor de Dios, pues que rey va a ser Saturna,

el nuestro.

¿Podríamos decir que "Volver a Empezar"

tuvo dos carreras comerciales?

una antes y otra después del Oscar.

Sí, porque el estreno resulto francamente mal,

un fracaso tanto por taquilla y por críticas.

Pero es verdad que el Oscar le dio una segunda carrera comercial,

una segunda oportunidad, casi como a los personajes de la historia

y ahí sí que, estos premios funcionaron como el gran escaparate,

se abrió un circuito mayor,

se estreno por ejemplo en Latinoamérica, en Argentina,

en Colombia,

y es importante destacar esto ¿no?

cuando un premio te da absceso a nueva pantallas

y también a nuevos públicos

y es algo que hay que cuidar cuando lanzamos el cine español

a otros países.

Es un momento bueno para recuperar esta película, gracias.

A vosotros.

A esa generación interrumpida a la padeció la guerra civil,

siendo joven y a la que la vida le dio una segunda oportunidad

a ellos dedicaba Garci a principio de los 80 "Volver a Empezar!